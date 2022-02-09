Саакашвили на суде рассказал о тайных встречах с Лукашенко

"Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне. Впервые рассказываю об этом, это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию, – это итог моих поездок в Лондон", – сообщил он.

7 февраля в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и так называемой Южной Осетии. Он отметил, что это произойдет после того, как ему об этом скажет российский президент Владимир Путин.