Луценко: Яценюк положил трубку и сказал: "Ребята, п…здец, нам объявили войну!"

"Я был в кабинете спикера и исполняющего обязанности президента Украины [Александра] Турчинова в момент, когда объявили войну. Я тогда был никто, просто экс-зэк режима [сбежавшего в Россию бывшего президента Украины Виктора] Януковича. За телефонным пультом стоял господин [Арсений] Яценюк, премьер-министр. И вот Арсений кладет трубку… Тут материться у вас в YouTube можно?.. И говорит: "Ребята, п…здец, нам объявили войну!" – рассказал Луценко.

Во время эфира Луценко поспорил с живущим в Германии бывшим вице-премьером РФ Альфредом Кохом, который уверял, что в 2014 году нынешний президент США Джо Байден звонил украинскому руководству с просьбой не давать отпор России, не провоцировать ее, а вступить в переговоры. Луценко настоял, что украинское руководство самостоятельно принимало все решения.

"Была долгая пауза, мало кто мог вообще представить, что это. Мы о войне только в книжках читали, ну еще наблюдали, как ваши соотечественники – вы в то время же в России жили – "завоевывали" страну за страной, нападали на страну за страной. Но мы еще не знали, что это такое, на своей шкуре. И в этот момент никакой Байден не звонил", – сказал Луценко.

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