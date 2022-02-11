Луценко: Яценюк положил трубку и сказал: "Ребята, п…здец, нам объявили войну!"

"Я был в кабинете спикера и исполняющего обязанности президента Украины [Александра] Турчинова в момент, когда объявили войну. Я тогда был никто, просто экс-зэк режима [сбежавшего в Россию бывшего президента Украины Виктора] Януковича. За телефонным пультом стоял господин [Арсений] Яценюк, премьер-министр. И вот Арсений кладет трубку… Тут материться у вас в YouTube можно?.. И говорит: "Ребята, п…здец, нам объявили войну!" – рассказал Луценко.
Во время эфира Луценко поспорил с живущим в Германии бывшим вице-премьером РФ Альфредом Кохом, который уверял, что в 2014 году нынешний президент США Джо Байден звонил украинскому руководству с просьбой не давать отпор России, не провоцировать ее, а вступить в переговоры. Луценко настоял, что украинское руководство самостоятельно принимало все решения.
"Была долгая пауза, мало кто мог вообще представить, что это. Мы о войне только в книжках читали, ну еще наблюдали, как ваши соотечественники – вы в то время же в России жили – "завоевывали" страну за страной, нападали на страну за страной. Но мы еще не знали, что это такое, на своей шкуре. И в этот момент никакой Байден не звонил", – сказал Луценко.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций по состоянию на лето 2021 года, за время конфликта погибли до 13,4 тыс. человек, президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН осенью 2021-го заявлял о почти 15 тыс. погибших.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.