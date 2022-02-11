Луценко – Коху: Мы Москву крестили, мы ее и отпоем! Видео

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

"В 2014 году вы, будучи гражданином России (и не последним!), знаковым человеком в РФ, не вышли на Красную площадь защищать нашу и вашу свободу, вы молчали! Ваша дочь с удовольствием поехала в Англию – эту союзницу Байдена, – где сегодня выступает комиком. А вы живете в Германии. Не надо защищать Германию, не вам это делать! Мы госпожу Меркель уважаем и любим за все, что она сделала для минского процесса. Живите с Россией", – обратился он к Коху.

Кох ответил, что эмигрировал в 2013 году, а в "Газпром-Медиа" прекратил работать в 2001-м.

Луценко перебил его: "Когда вы протестовали против ограбления Украины Ельциным, Путиным и всей этой камарильей? Мы никогда не будем братьями, вы всегда нас грабили!"

"Я не предлагаю вам быть братьями", – возразил Кох. Но Луценко продолжал: "Вы грамотно хотите нас с Германией поссорить, с Америкой поссорить, с Британией. Это ваша русская политика: разделяй и властвуй. Хрена с два!"

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригласил Коха в Украину, сказав, что "мы перевоспитаем вас".

Кох снова возразил, сказав, что его цель – не поссорить, а убедить в том, что Германия – союзник. Далее оппоненты спорили из-за того, кто из президентов Украины продал оружие, которое осталось со времен СССР.

Бывший вице-премьер России сказал, что приезжал в Украину в 2014–2015 годах, когда РФ оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, заявив, что в этот период посещал Львов.

"Если вы были в Украине, то знаете, что украинцы очень добрые, теплые, гостеприимные люди", – отреагировал Гройсман.

"Но при этом украинцы также знают истину: мы Москву крестили, мы ее и отпоем!" – добавил Луценко.