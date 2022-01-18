Луценко заявил, что семья Зеленского отдыхает на Сейшелах. СМИ пишут, что жена президента улетела на острова без мужа

"Я ответственно заявляю, что сейчас семья Зеленского отдыхает на Сейшелах. Это моя информация, которую вы скоро все услышите с доказательствами", – сказал Луценко.

Источники "Страны", близкие к семье президента, сообщили, что Елена Зеленская после Нового года улетела отдыхать на Сейшельские острова без мужа, но с детьми, с родителями и друзьями.