Луценко заявил, что семья Зеленского отдыхает на Сейшелах. СМИ пишут, что жена президента улетела на острова без мужа

"Я ответственно заявляю, что сейчас семья Зеленского отдыхает на Сейшелах. Это моя информация, которую вы скоро все услышите с доказательствами", – сказал Луценко.
Источники "Страны", близкие к семье президента, сообщили, что Елена Зеленская после Нового года улетела отдыхать на Сейшельские острова без мужа, но с детьми, с родителями и друзьями.
9 января блогер Карл Волох в своем Facebook сообщил, что после Буковеля президент вместе с первой леди и главой Офиса президента Андреем Ермаком вылетел на отдых. Позже он добавил, что якобы Зеленский проведет отпуск на Сейшельских островах. Волох не называл имени президента, используя аббревиатуру МЗЧ, но издание "Фокус" пришло к выводу, что речь идет о Зеленском.
После этих слухов Зеленский 10 января в Instagram опубликовал фото, сделанное в Офисе президента. Также пресс-служба главы государства проинформировала, что Зеленский в этот день провел селекторное совещание, посвященное ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Однако экс-нардеп Борислав Береза утверждал, что фото Зеленского из ОП старое и было сделано 29 ноября 2021 года. Похожее фото действительно публиковали на сайте президента в тот день, иллюстрируя релиз о совещании в ОП.
10 января Волох уточнил, что его информация об отдыхе Зеленского на Сейшелах не подтвердилась.