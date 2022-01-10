Зеленский после слухов об отдыхе за границей опубликовал снимок из ОП. В сети заподозрили, что фото старое

"Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году", – подписал он снимок.

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Пресс-служба главы государства позже проинформировала, что Зеленский сегодня провел селекторное совещание, посвященное ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Фото и релиз появились после сообщений о том, что Зеленский после поездки в Буковель якобы отправился отдыхать за границу с женой Еленой и главой ОП Андреем Ермаком.

В частности, об этом писал экс-нардеп Борислав Береза в Telegram 9 января. "Обратите внимание на то, что со вчерашнего дня в сети нет больше новых фото и видео с Зеленским и Ермаком. Злые языки из ОП говорят, что действительно тяжело выкладывать фоточки, когда ты уже не в стране и могут спалить на том, что фото старое", – отмечал он.

Также о том, что Зеленский с супругой и Ермаком, вероятно, вылетели из Украины "в сторону Индийского океана", писал 9 января блогер Карл Волох. Он не называл имени президента, используя аббревиатуру МЗЧ, и предполагал, что речь о Сейшельских островах. Издание "Фокус" пришло к выводу, что речь идет о президенте.

Сегодня Волох уточнил, что его информация об отдыхе Зеленского на Сейшелах не подтвердилась.

В то же время политолог Тарас Березовец пишет, ссылаясь на источники, что президент с супругой и Ермаком вылетели на отдых на чартерном самолете. Куда именно, он не уточняет.

Береза, рассматривая сегодняшнее фото Зеленского из ОП, пришел к выводу, что снимок старый и был сделан 29 ноября 2021 года. Похожее фото действительно публиковали на сайте президента в тот день, иллюстрируя релиз о совещании в ОП.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко тоже увидел схожесть в двух снимках. "Мощная реформа: за год Владимир Александрович научился поворачивать голову и постить прошлогодние фото", – написал он и опубликовал мем, где сравнивают ноябрьский и сегодняшний снимки.