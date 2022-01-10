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Жолдак: Если Зеленский в ближайшее время не поменяется, Украина, как океан, его выкинет

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Жолдак: Зеленский, конечно, очень талантливый, поэтому он и стал президентом
Жолдак: Зеленский, конечно, очень талантливый, поэтому он и стал президентом
Фото предоставлено Sota Cinema & Theatre Hub

Президент Украины Владимир Зеленский был очень талантливым актером, но разочаровывает на посту президента. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал украинский театральный режиссер Андрей Жолдак, который сейчас живет в Германии и работает в разных европейских театрах.

"Что я думаю о нем [как о президенте]? Знаешь, вначале, как все: мы очень верили и хотели, чтобы пришло new generation. Мне даже звонили продюсеры и говорили: "Ну, Андрей, у тебя актер – президент, еще и талантливый". Вначале было очень позитивное отношение, потому что я сам такой: "А ну, давай, поговорим на стадионе! Я твой приговор". А потом, когда смотришь, как ситуация развивается сегодня, – это для меня шоково", – сказал Жолдак. 

По его мнению, если в ближайшее время Зеленский не изменится, то у него не будет политического будущего. 

"Знаешь, как делают в хорошем футболе и супертеатрах Европы? Если два с половиной – три года нет результата, коуч уходит. Директору театра говорят: "Вот вам неустойка, €60 млн, и вы уже не директор. Нам нужна новая кровь, которая будет делать конкуренцию в стране". Поэтому, думаю, если он в течение ближайшего времени не поменяется, резко, то страна, как океан, его выкинет. И будет другой. Потому что мы всегда выкидываем тех, кто нам не подходит. В этом уникальность страны", – сказал режиссер. 

При этом как актер, по мнению Жолдака, Зеленский мог достичь очень больших высот, если бы ему повезло с режиссером. 

"Он талантливым был актером. Это по моим [ощущениям]. No comments. Ему бы хороший режиссер – и он просто [взлетел бы]", – сказал Жолдак. 

Режиссер отметил, что хотел бы поработать с Зеленским в театре. 

"Он, конечно, очень хороший актер. [В какой роли вижу?] Во всех. Он все может играть. Мое мнение как режиссера: он может играть все – драму, трагедию, секс, комедию, конечно, психику. Он из серии актеров, которые ртуть. Как [российские актеры] Костя Райкин, Женя Миронов. Просто он не работал с хорошими режиссерами драмы. С гениями не работал. Он, конечно, очень талантливый, поэтому он и стал президентом", – отметил режиссер.

По его мнению, после политической карьеры Зеленский уже не вернется в творчество. 

"Он уже не будет [играть]. Он уже был так высоко. Он уже не сойдет. Может быть, когда ему будет 80 лет, [он будет жить] на даче, как [экс-президент Грузии Эдуард] Шеварднадзе, где-то в горах, и вдруг ему кто-то предложит, а он захочет снять фильм", – предположил Жолдак.

Интервью с Жолдаком выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до политической карьеры был ее художественным руководителем. 

Зеленского избрали президентом в 2019 году, он вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его оппонента, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Согласно результатам опроса, который 17–22 декабря 2021 года провели Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова, Зеленский по-прежнему возглавляет президентский рейтинг. Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 24% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Вместе с ним во второй тур вышел бы Порошенко – у него 16%.

Во время этого же опроса 45% украинцев назвали Зеленского главным разочарованием 2021 года среди всех украинских политиков. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Андрей Жолдак
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