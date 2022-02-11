Луценко ответил на вопрос, являются ли Ермак и Демченко агентами России

Он ответил на вопрос ведущего ток-шоу Дмитрия Гордона о том, являются ли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко агентами Кремля.
"Я не имею права разглашать служебные документы. Но могу сказать, что в мои времена СБУ под надзором ГПУ проводила соответствующие мероприятия касательно некоторых лиц, которые сейчас ходят на работу на улицу Банковую, в Офис президента", — отметил экс-генпрокурор.
Он подчеркнул, что в ходе оперативных действий стало известно, когда именно эти "лица" передавали сведений в РФ.
"Были абсолютно законные, санкционированные действия для того, чтобы выяснить, действительно ли они агенты России. Более того, были установлены время и место, когда они регулярно сливали информацию для Москвы", — подчеркнул Луценко.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего помощника Ермака руководителем Офиса президента в 2020 году. До Ермака эту должность занимал Андрей Богдан. Перед увольнением Богдана и назначением Ермака Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. Президент подчеркнул, что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками, но фамилий не назвал. До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group.
Руслан Демченко на государственной службе с конца 1980-х. В 2010–2014 годах, во времена президентства Виктора Януковича, он был замминистра иностранных дел. В 2014 году его назначили советником пятого президента Петра Порошенко, в 2019-м – советником Зеленского. С 2020 года Демченко работает первым заместителем секретаря СНБО и начальником комитета по разведке при президенте.
В ноябре 2021 года программа "Схемы" (проект "Радіо Свобода") выпустила расследование, что Демченко в 2010 году лоббировал Харьковские соглашения, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Он утверждал, что "Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму". Зеленский в ответ на сюжет журналистов сказал, что не хочет оправдывать Демченко, но тот в должности заместителя министра иностранных дел "не подписывал никакие Харьковские соглашения", что сейчас возможную причастность чиновника к этому документу расследуют правоохранительные органы и он дает показания.
8 февраля 2022 года бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не знает, являются ли Ермак и Демченко российскими агентами, но эта информация, по его мнению, есть у главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.