Луценко ответил на вопрос, являются ли Ермак и Демченко агентами России

Луценко: Были установлены время и место, когда некоторые сотрудники Офиса президента сливали информацию в Москву Ян Доброносов / Gordonua.com

Он ответил на вопрос ведущего ток-шоу Дмитрия Гордона о том, являются ли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко агентами Кремля.

"Я не имею права разглашать служебные документы. Но могу сказать, что в мои времена СБУ под надзором ГПУ проводила соответствующие мероприятия касательно некоторых лиц, которые сейчас ходят на работу на улицу Банковую, в Офис президента", — отметил экс-генпрокурор.

Он подчеркнул, что в ходе оперативных действий стало известно, когда именно эти "лица" передавали сведений в РФ.

"Были абсолютно законные, санкционированные действия для того, чтобы выяснить, действительно ли они агенты России. Более того, были установлены время и место, когда они регулярно сливали информацию для Москвы", — подчеркнул Луценко.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube