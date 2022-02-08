Бурба: Уверен, что Баканов знает, являются ли Ермак и Демченко агентами РФ

Бурба: Я точно знаю, что там есть "крот". Но я не знаю, как он работает Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Гордон напомнил, что военный журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов называет Ермака и Демченко агентами Российской Федерации.

"Я сказать не могу [так ли это]. Объясню почему. Потому что у меня нет таких данных. Этот вопрос очень актуальный для товарища Баканова. Иван Геннадьевич должен ответить на этот вопрос, если он пожелает", – отметил Бурба.

Гордон уточнил, точно ли Баканов владеет этой информацией.

"Я уверен, что он знает... Я повторю, что знаю, чем занимается СБУ: я там работал, все-таки это одна площадка у нас. Они знают, конечно, знают, – ответил бывший начальник ГУР. – Вопрос другой: насколько хорош тот агент и как тяжело его задокументировать. Или, наоборот, он, может, плохой и его легко задокументировать. Будет задержание – тогда будем говорить. Я точно знаю, что там есть "крот". Но я не знаю, как он работает".

Журналист отметил, что, по информации Бутусова, провалы в работе украинских спецслужб начались, когда Демченко возглавил комитет по разведке при президенте. "Действительно стало много провалов?" – перепросил Гордон у Бурбы.

"Да. В 2020 году пару провалов было. Но это война, при которой ты не можешь понять, все-таки это был провал из-за агентурной утечки или же это случайность. Имеется в виду, что мы сами могли своим бельем показаться перед контрразведкой ФСБ [РФ] плохо, плохо работали. Но почему-то анализ показывает, что как раз в 2020 году у нас стали [наблюдаться] активные провали. Мы у себя в системе ГУР ничего не поменяли. Грубо говоря, как был доклад мне, как были группы определены, конспирация и так далее [так все и осталось], но как только докладывалось наверх, начинались проблемы", – ответил бывший начальник военной разведки.

Он уточнил, что анализ нескольких проваленных спецопераций украинских спецслужб свидетельствует о том, что их "слили" и что "слив" был на высоком уровне".

Бурба напомнил, что, когда он докладывал президенту Владимиру Зеленскому, глава государства в кабинете всегда был не один. Там также находились руководитель Офиса президента (вначале это был Андрей Богдан, затем – Ермак), заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, Демченко и помощница президента Мария Левченко.

"Я докладывал в том числе людям, которых я называл... [Потом] соответственно, операции "сливались", – сказал бывший руководитель ГУР.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00