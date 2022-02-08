Бурба: Уверен, что Баканов знает, являются ли Ермак и Демченко агентами РФ

Гордон напомнил, что военный журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов называет Ермака и Демченко агентами Российской Федерации.
"Я сказать не могу [так ли это]. Объясню почему. Потому что у меня нет таких данных. Этот вопрос очень актуальный для товарища Баканова. Иван Геннадьевич должен ответить на этот вопрос, если он пожелает", – отметил Бурба.
Гордон уточнил, точно ли Баканов владеет этой информацией.
"Я уверен, что он знает... Я повторю, что знаю, чем занимается СБУ: я там работал, все-таки это одна площадка у нас. Они знают, конечно, знают, – ответил бывший начальник ГУР. – Вопрос другой: насколько хорош тот агент и как тяжело его задокументировать. Или, наоборот, он, может, плохой и его легко задокументировать. Будет задержание – тогда будем говорить. Я точно знаю, что там есть "крот". Но я не знаю, как он работает".
Журналист отметил, что, по информации Бутусова, провалы в работе украинских спецслужб начались, когда Демченко возглавил комитет по разведке при президенте. "Действительно стало много провалов?" – перепросил Гордон у Бурбы.
"Да. В 2020 году пару провалов было. Но это война, при которой ты не можешь понять, все-таки это был провал из-за агентурной утечки или же это случайность. Имеется в виду, что мы сами могли своим бельем показаться перед контрразведкой ФСБ [РФ] плохо, плохо работали. Но почему-то анализ показывает, что как раз в 2020 году у нас стали [наблюдаться] активные провали. Мы у себя в системе ГУР ничего не поменяли. Грубо говоря, как был доклад мне, как были группы определены, конспирация и так далее [так все и осталось], но как только докладывалось наверх, начинались проблемы", – ответил бывший начальник военной разведки.
Он уточнил, что анализ нескольких проваленных спецопераций украинских спецслужб свидетельствует о том, что их "слили" и что "слив" был на высоком уровне".
Бурба напомнил, что, когда он докладывал президенту Владимиру Зеленскому, глава государства в кабинете всегда был не один. Там также находились руководитель Офиса президента (вначале это был Андрей Богдан, затем – Ермак), заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, Демченко и помощница президента Мария Левченко.
"Я докладывал в том числе людям, которых я называл... [Потом] соответственно, операции "сливались", – сказал бывший руководитель ГУР.
Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00
Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Бурба уволился из ГУР со скандалом, он заявил, что решение высшего руководства государства перенести спецоперацию стало одной из причин ее провала. После увольнения Бурбы и нескольких интервью, которые он дал журналистам, Зеленский назвал бывшего руководителя ГУР "авантюристом и аферистом" и заявил, что тот хотел втянуть Украину в "огромный скандал".
Зеленский назначил своего помощника Ермака руководителем Офиса президента в 2020 году. До Ермака эту должность занимал Богдан. Перед увольнением Богдана и назначением Ермака Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. Президент подчеркнул, что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками, но фамилий не назвал. До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group.
Демченко на государственной службе с конца 1980-х. В 2010–2014 годах, во времена президенства Виктора Януковича, он был замминистра иностранных дел. В 2014 году его назначили советником пятого президента Петра Порошенко, в 2019-м – советником Зеленского. С 2020 года Демченко работает первым заместителем секретаря СНБО и начальником комитета по разведке при президенте.
В ноябре 2021 года программа "Схемы" (проект "Радіо Свобода") выпустила расследование, что Демченко в 2010 году лоббировал Харьковские соглашения, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Он утверждал, что "Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму". Зеленский в ответ на сюжет журналистов сказал, что не хочет оправдывать Демченко, но тот на должности заместителя министра иностранных дел "не подписывал никакие Харьковские соглашения", что сейчас возможную причастность чиновника к этому документу расследуют правоохранительные органы и он дает показания.