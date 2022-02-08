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Бурба рассказал, что, когда он докладывал Зеленскому, президент в кабинете всегда был не один

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Бурба: Я президента в первые дни, конечно, спрашивал: "Уважаемый господин президент, мой доклад разрешаете при людях?" Мне была дана команда: "Докладывай!"
Бурба: Я президента в первые дни, конечно, спрашивал: "Уважаемый господин президент, мой доклад разрешаете при людях?" Мне была дана команда: "Докладывай!" 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что во время докладов президенту Владимиру Зеленскому тот в кабинете всегда был не один.

Речь об этом зашла во время обсуждения спецоперации по задержанию бойцов российской частной военной компании "Вагнер", которую разрабатывали украинские спецслужбы.

"Я раз в неделю имею канал доведения до президента. Есть доклад мой. Он касается всех вопросов – тактических, оперативно-тактических, стратегических. Ну и, конечно, докладываю о проведении операций", – рассказал Бурба о формате взаимодействия с президентом.

"Когда вы докладываете раз в неделю, президент не один в кабинете сидит?" – спросил журналист.

"Нет, не один, – ответил Бурба. – Первый мой доклад уже был с кем-то. С [тогдашним главой Офиса президента Андреем] Богданом. Начиная с 2020 года, третьего-четвертого месяца, уже присутствовал и замглавы Офиса президента [Роман] Машовец, и руководитель комитета по разведке [при президенте Украины Руслан] Демченко, и уже вместо Богдана [новый руководитель Офиса президента Андрей] Ермак, ну и помощник президента (или кто-там она  я так и должности ее не знаю) Мария Левченко. Они присутствовали в кабинете".

Гордон сказал, что все президенты Украины, с которыми он общался, рассказывали ему, что всегда слушали доклады руководителей разведки один на один. Об этом же журналисту говорили бывшие руководители украинских спецслужб.

"Мне говорили руководители спецслужб, наши бывшие, что докладывали всем президентам всегда один на один. Даже [беглому президенту Виктору] Януковичу", – сказал Гордон и спросил у Бурбы, как он докладывал пятому президенту Петру Порошенко. Бурба ответил, что в кабинете Порошенко во время доклада был один.

Бывший руководитель ГУР рассказал, что вначале уточнял у Зеленского, можно ли ему докладывать в присутствии других лиц.

"Я президента в первые дни, в первый раз, конечно, спрашивал: "Уважаемый господин президент, мой доклад разрешаете при людях?" Если бы он сказал: "Нет", я бы ответил: "Давайте я подожду". Они выходят – и я тогда захожу. Президентом Украины, поймите, он – верховный главнокомандующий, мне была дана команда: "Докладывай!" – рассказал Бурба.

В этой связи, по его мнению, есть вопросы к Службе безопасности Украины, которая отвечает за контрразведывательное обеспечение работы органов власти.

"Тут интересный вопрос к Службе безопасности. Контрразведывательное обеспечение органов власти – за Службой безопасности. Грубо говоря, есть оперативный сотрудник в центральном аппарате, в департаменте военной контрразведки, который занимается в том числе Офисом президента. Он должен знать про всех, кто там есть, и самое главное – не допустить нарушения закона. То есть все должны быть с допусками [к гостайне]. Он должен владеть [информацией] и докладывать президенту о том, что есть люди, которые не имеют допуска [к гостайне] в кабинете. То есть если я прихожу, или министр внутренних дел приходит, или министр обороны, мы не должны спрашивать: "Есть ли у тебя допуск?" – сказал Бурба.

Гордон спросил у собеседника, почему, по его мнению, так происходило. "Он что, боится один в кабинете оставаться? Что происходит? Почему нужна такая компания?" – обратился журналист к Бурбе.

"Я не знаю. Не могу ответить", – сказал бывший начальник ГУР.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

Он рассказывал расследователям Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

В ноябре 2021 года на пресс-марафоне Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что тот хотел втянуть Украину в "огромный скандал".

В декабре стало известно, что Бурба уволился с военной службыСейчас он преподает в Национальной академии СБУ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Дмитрий Гордон, СБУ, Петр Порошенко, контрразведка, Руслан Демченко, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Василий Бурба, Андрей Ермак, ГУР Минобороны Украины, Роман Машовец, Мария Левченко
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