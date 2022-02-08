Бурба рассказал, что, когда он докладывал Зеленскому, президент в кабинете всегда был не один

Бурба: Я президента в первые дни, конечно, спрашивал: "Уважаемый господин президент, мой доклад разрешаете при людях?" Мне была дана команда: "Докладывай!" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Речь об этом зашла во время обсуждения спецоперации по задержанию бойцов российской частной военной компании "Вагнер", которую разрабатывали украинские спецслужбы.

"Я раз в неделю имею канал доведения до президента. Есть доклад мой. Он касается всех вопросов – тактических, оперативно-тактических, стратегических. Ну и, конечно, докладываю о проведении операций", – рассказал Бурба о формате взаимодействия с президентом.

"Когда вы докладываете раз в неделю, президент не один в кабинете сидит?" – спросил журналист.

"Нет, не один, – ответил Бурба. – Первый мой доклад уже был с кем-то. С [тогдашним главой Офиса президента Андреем] Богданом. Начиная с 2020 года, третьего-четвертого месяца, уже присутствовал и замглавы Офиса президента [Роман] Машовец, и руководитель комитета по разведке [при президенте Украины Руслан] Демченко, и уже вместо Богдана [новый руководитель Офиса президента Андрей] Ермак, ну и помощник президента (или кто-там она – я так и должности ее не знаю) Мария Левченко. Они присутствовали в кабинете".

Гордон сказал, что все президенты Украины, с которыми он общался, рассказывали ему, что всегда слушали доклады руководителей разведки один на один. Об этом же журналисту говорили бывшие руководители украинских спецслужб.

"Мне говорили руководители спецслужб, наши бывшие, что докладывали всем президентам всегда один на один. Даже [беглому президенту Виктору] Януковичу", – сказал Гордон и спросил у Бурбы, как он докладывал пятому президенту Петру Порошенко. Бурба ответил, что в кабинете Порошенко во время доклада был один.

Бывший руководитель ГУР рассказал, что вначале уточнял у Зеленского, можно ли ему докладывать в присутствии других лиц.

"Я президента в первые дни, в первый раз, конечно, спрашивал: "Уважаемый господин президент, мой доклад разрешаете при людях?" Если бы он сказал: "Нет", я бы ответил: "Давайте я подожду". Они выходят – и я тогда захожу. Президентом Украины, поймите, он – верховный главнокомандующий, мне была дана команда: "Докладывай!" – рассказал Бурба.

В этой связи, по его мнению, есть вопросы к Службе безопасности Украины, которая отвечает за контрразведывательное обеспечение работы органов власти.

"Тут интересный вопрос к Службе безопасности. Контрразведывательное обеспечение органов власти – за Службой безопасности. Грубо говоря, есть оперативный сотрудник в центральном аппарате, в департаменте военной контрразведки, который занимается в том числе Офисом президента. Он должен знать про всех, кто там есть, и самое главное – не допустить нарушения закона. То есть все должны быть с допусками [к гостайне]. Он должен владеть [информацией] и докладывать президенту о том, что есть люди, которые не имеют допуска [к гостайне] в кабинете. То есть если я прихожу, или министр внутренних дел приходит, или министр обороны, мы не должны спрашивать: "Есть ли у тебя допуск?" – сказал Бурба.

Гордон спросил у собеседника, почему, по его мнению, так происходило. "Он что, боится один в кабинете оставаться? Что происходит? Почему нужна такая компания?" – обратился журналист к Бурбе.

"Я не знаю. Не могу ответить", – сказал бывший начальник ГУР.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00