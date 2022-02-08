Бурба о первой встрече с Зеленским: Он слушал внимательно. Не могу сказать, что он все понял

"Это было где-то через 10 дней после инаугурации, я готовился, хотел показать президенту не кто такой руководитель разведки, а чем она занимается. Соответственно, я пришел и доложился чуть-чуть, на 10–20%, как я не докладывал постоянно. Я немножко ушел в историю, рассказал про личный состав, про качество и задачи, которые мы выполняем. Это было два или три часа. Он был с [тогдашним главой Администрации Президента Андреем] Богданом. Он слушал внимательно. Мне, наверное, повезло. Я был один из первых докладчиков, это было 11 часов дня, наверное, он не был сильно уставший", – рассказал Бурба.
Он отметил, что президент – его ровесник. По словам экс-главы ГУР, это обстоятельство тоже обсуждалось при их первой встрече.
"Меня президент спрашивал, сколько времени я на должности, интересовался этим. Какое впечатление? На тот момент впечатление, что это руководитель, который хочет вникнуть. Не могу сказать, что он все понял, потому что вы знаете, самый дорогой продукт в мире – это информация. Более того, если ее (дорогой) много, то ею можно отравиться", – сказал экс-начальник ГУР.
По словам Бурбы, на этой встрече его задача заключалась в том, чтобы "не отравить президента информацией, а донести главные посылы".
"Мы, враг, какие силы и средства есть, чтобы этого врага если не победить, то хотя бы узнать о нем многое", – пояснил Бурба.
Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00
Бурба родился в 1978 году в Ровно. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность – "международная информация") и Национальную академию Службы безопасности Украины.
В 2010–2014 годах возглавлял управление в подразделении СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (управление "К"). В 2014 году был назначен и.о. начальника департамента контрразведки СБУ. Принимал участие в боевых действиях на Донбассе, руководил оперативной группой контрразведки СБУ в зоне проведения антитеррористической операции.
В 2015 году перевелся в Главное управление разведки Министерства обороны. В 2016 году пятый президент Петр Порошенко назначил Бурбу начальником ГУР. Он сохранил свою должность после избрания президентом Зеленского. В 2020 году Бурбу уволили с должности. В 2021 году он ушел с военной службы. Сейчас преподает в Национальной академии СБУ.
Под руководством Бурбы ГУР разработало и провело ряд резонансных спецопераций, в том числе спецоперацию по захвату бойцов ЧВК "Вагнер", которая в итоге не была до конца реализована.
Зеленский, комментируя провал операции по вагнеровцам, назвал Бурбу "авантюристом и аферистом". Он заявил, что экс-начальник ГУР хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. "Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции", – сказал Зеленский.
Бурба считает, что переносить спецоперацию было нельзя и это одна из причин ее провала.
Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, работавших над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.