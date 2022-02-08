Бурба о первой встрече с Зеленским: Он слушал внимательно. Не могу сказать, что он все понял

Бурба рассказал, что после первой встречи с президентом у него сложилось впечатление, что Зеленский – это "руководитель, который хочет вникнуть" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Это было где-то через 10 дней после инаугурации, я готовился, хотел показать президенту не кто такой руководитель разведки, а чем она занимается. Соответственно, я пришел и доложился чуть-чуть, на 10–20%, как я не докладывал постоянно. Я немножко ушел в историю, рассказал про личный состав, про качество и задачи, которые мы выполняем. Это было два или три часа. Он был с [тогдашним главой Администрации Президента Андреем] Богданом. Он слушал внимательно. Мне, наверное, повезло. Я был один из первых докладчиков, это было 11 часов дня, наверное, он не был сильно уставший", – рассказал Бурба.

Он отметил, что президент – его ровесник. По словам экс-главы ГУР, это обстоятельство тоже обсуждалось при их первой встрече.

"Меня президент спрашивал, сколько времени я на должности, интересовался этим. Какое впечатление? На тот момент впечатление, что это руководитель, который хочет вникнуть. Не могу сказать, что он все понял, потому что вы знаете, самый дорогой продукт в мире – это информация. Более того, если ее (дорогой) много, то ею можно отравиться", – сказал экс-начальник ГУР.

По словам Бурбы, на этой встрече его задача заключалась в том, чтобы "не отравить президента информацией, а донести главные посылы".

"Мы, враг, какие силы и средства есть, чтобы этого врага если не победить, то хотя бы узнать о нем многое", – пояснил Бурба.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00