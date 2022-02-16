"Ни одного военнослужащего, ни одной единицы техники". В Беларуси снова пообещали, что все военные РФ после учений покинут страну

Министр заявил, что Беларусь и Россия проводят совместные учения "вполне обоснованно", не нарушая ни одного международного документа, и объяснил происходящее на территории Беларуси "активностью, которую проявляет НАТО на наших западных границах".

Макей пообещал, что все войска РФ покинут страну после окончания учений, которое назначено на 20 февраля.

"Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений", – сказал он, отметив, что соответствующие заявления уже сделали и оборонные ведомства обеих стран.