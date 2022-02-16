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"Ни одного военнослужащего, ни одной единицы техники". В Беларуси снова пообещали, что все военные РФ после учений покинут страну

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Учения в Беларуси должны завершиться, по официальным сообщениям, 20 февраля
Учения в Беларуси должны завершиться, по официальным сообщениям, 20 февраля
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что после окончания военных учений "Союзная решимость" российские военные вместе с боевой техникой покинут страну. Об этом он сказал на пресс-конференции 16 февраля, сообщает госагентство БЕЛТА.

Министр заявил, что Беларусь и Россия проводят совместные учения "вполне обоснованно", не нарушая ни одного международного документа, и объяснил происходящее на территории Беларуси "активностью, которую проявляет НАТО на наших западных границах". 

Макей пообещал, что все войска РФ покинут страну после окончания учений, которое назначено на 20 февраля. 

"Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений", – сказал он, отметив, что соответствующие заявления уже сделали и оборонные ведомства обеих стран.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость 2022", которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

В Белом доме считают, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Американские СМИ со ссылкой на военных и разведчиков сообщали, что войска РФ могут использовать девять различных маршрутов в рамках возможного полномасштабного вторжения в Украину. Среди этих возможных маршрутов указывалось и белорусское направление "для атаки с севера и окружения Киева".

Украинские власти полагают, что западные страны преувеличивают опасность и провоцируют панику.

Теги: Россия, Беларусь, военные, военные учения, МИД Беларуси, учения, Владимир Макей, войска, российские военные
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