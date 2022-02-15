Резников: Атака на Киев возможна только с территории Беларуси, но я не верю в такой сценарий

Резников: Когда кто-то говорит, что Киев будет захвачен или упадет через несколько суток – это огромная ошибка Фото: Міністерство оборони України / Facebook

На вопрос о том, в каком состоянии система обороны Киева и разработаны ли алгоритмы реагирования в случае атаки украинской столицы россиянами, Резников ответил, что не верит в такой сценарий.

"Атака на Киев возможна только с севера, то есть с территории Республики Беларусь. Я прошу не забывать, что у нас с Беларусью тысяча километров границы, из которых примерно 750 км – это болота, заросли, очень сложный рельеф, поэтому не в каждом месте, в принципе, легко пересечь эту границу. Еще есть 250 км, и они находятся не над Киевом, а ближе к польской границе. То есть даже с точки зрения географии это очень сложная история – атаковать с Севера Киев. До Киева еще нужно дойти. Это почти 200 км", – подчеркнул министр.

По словам Резникова, любые разговоры о захвате Киева – это абсурд, ведь столица готова себя защищать.

"У нас система обороны построена таким образом, что мы готовы к отпору и до Киева просто никто не дойдет. Я уже не говорю о возможности четырехмиллионного Киева себя защищать. Когда кто-то говорит, что Киев будет захвачен или упадет через несколько суток – это огромная ошибка. Поэтому я предлагаю такой апокалиптический сценарий даже не рассматривать, это чушь", – заверил министр.