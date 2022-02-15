Резников: Атака на Киев возможна только с территории Беларуси, но я не верю в такой сценарий

На вопрос о том, в каком состоянии система обороны Киева и разработаны ли алгоритмы реагирования в случае атаки украинской столицы россиянами, Резников ответил, что не верит в такой сценарий.
"Атака на Киев возможна только с севера, то есть с территории Республики Беларусь. Я прошу не забывать, что у нас с Беларусью тысяча километров границы, из которых примерно 750 км – это болота, заросли, очень сложный рельеф, поэтому не в каждом месте, в принципе, легко пересечь эту границу. Еще есть 250 км, и они находятся не над Киевом, а ближе к польской границе. То есть даже с точки зрения географии это очень сложная история – атаковать с Севера Киев. До Киева еще нужно дойти. Это почти 200 км", – подчеркнул министр.
По словам Резникова, любые разговоры о захвате Киева – это абсурд, ведь столица готова себя защищать.
"У нас система обороны построена таким образом, что мы готовы к отпору и до Киева просто никто не дойдет. Я уже не говорю о возможности четырехмиллионного Киева себя защищать. Когда кто-то говорит, что Киев будет захвачен или упадет через несколько суток – это огромная ошибка. Поэтому я предлагаю такой апокалиптический сценарий даже не рассматривать, это чушь", – заверил министр.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.