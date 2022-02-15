Главнокомандующий ВСУ оценил риск полномасштабного вторжения РФ в Украину

"Риск всегда был. Он есть уже в течение восьми лет. Риск именно широкомасштабного вторжения. И, конечно, все эти риски мы оцениваем и вместе с нашими партнерами отслеживаем", – сказал Залужный.

По его словам, ситуация вблизи госграницы учитывается в деятельности ВСУ. Так, армия приступила к комплексу военных учений "Заметіль 2022" по всей территории страны, особенно в 13 областях.

"На сегодняшний день… завершилась командно-штабная фаза учений, в результате которой удалось создать резервную систему управления, создать группировки на возможных направлениях действий, – отметил Залужный. – Буквально послезавтра мы приступим к комплексу уже практических учений на полигонах… где отработаем оборонную тематику".