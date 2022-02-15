Главнокомандующий ВСУ оценил риск полномасштабного вторжения РФ в Украину

"Риск всегда был. Он есть уже в течение восьми лет. Риск именно широкомасштабного вторжения. И, конечно, все эти риски мы оцениваем и вместе с нашими партнерами отслеживаем", – сказал Залужный.
По его словам, ситуация вблизи госграницы учитывается в деятельности ВСУ. Так, армия приступила к комплексу военных учений "Заметіль 2022" по всей территории страны, особенно в 13 областях.
"На сегодняшний день… завершилась командно-штабная фаза учений, в результате которой удалось создать резервную систему управления, создать группировки на возможных направлениях действий, – отметил Залужный. – Буквально послезавтра мы приступим к комплексу уже практических учений на полигонах… где отработаем оборонную тематику".
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.