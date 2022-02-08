ВСУ начали командно-штабные учения по всей Украине по управлению войсками во время боевых действий

Как уточнили в ведомстве, эти учения – плановое мероприятие в рамках общей интенсивной программы подготовки войск.

"Главной целью КШУ "Заметіль 2022" является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины, других составляющих сил безопасности и обороны государства осуществлять управление войсками (силами) в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе", – пояснили в Минобороны.

Командно-штабные учения будут продолжаться в течение февраля в определенных районах по всей территории Украины.

По данным ведомства, в течение прошлого года ВСУ провели почти 5 тыс. мероприятий боевой подготовки, из них – 70 командно-штабных учений с привлечением войск и более 2,5 тыс. тактико-специальных учений разных видов.