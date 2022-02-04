"Когда завезли Javelins". Танец военного ВСУ под песню Уитни Хьюстон покорил интернет. Видео

На видео воин в полном обмундировании и с автоматом в руках танцует под песню американской певицы Уитни Хьюстон Queen Of The Night.

За два дня ролик просмотрели около 118 тыс. раз и лайкнули 5,26 тыс. пользователей соцсети.

Пользователи Twitter также неоднократно перепостили ролик со своими комментариями. "Когда на воп [взводный опорный пункт] завезли Джавелины", – прокомментировал один из юзеров.

Встречаются и такие описания: "Пожалуйста, не показывайте этого украинского солдата американским консерваторам, потому что они начнут подстрекать [президента РФ Владимира] Путина к вторжению". "Защищает украинскую границу. Но сексуально". "Вы уже видели факультет тиктока, ВСУ презентует вам батальон тиктока!".

"Украинская армия отдает дань уважения Уитни и превращает Queen Of The Night в гимн свободы на передовой – это лучшее, что может случиться с твиттером сегодня. Точка", – подытожил журналист Максим Эристави.