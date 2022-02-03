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В Минобороны Украины планируют до весны полностью укомплектовать по штату мирного времени подразделения теробороны

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В данный момент продолжается первый этап формирования подразделений теробороны по штату мирного времени, отметил Резников
В данный момент продолжается первый этап формирования подразделений теробороны по штату мирного времени, отметил Резников
Фото: EPA

Комплектация подразделений территориальной обороны в Украине по штату мирного времени, вероятно, будет завершена до начала весны.

Об этом 3 февраля на брифинге, который транслировался в YouTube "Військового телебачення України", сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что в данный момент продолжается первый этап формирования подразделений теробороны (по штату мирного времени) – набор 10 тыс. профессиональных военнослужащих, которые станут штабным командно-управленческим ядром Сил теробороны.

"Это не добровольные дружины, это не какие-то добровольческие формирования органов местного самоуправления. Это не самодеятельность. Это – Вооруженные силы Украины, – сказал Резников. – Сегодня вдоль всех приграничных областей по штату мирного времени сформировано управленческое ядро на 70%, что позволяет выполнять задания. Мы до конца февраля планируем завершить формирование всех областей штатом мирного времени на уровне 10 тыс. [военнослужащих]".

Следующий шаг, по словам главы Минобороны, – это "формирование 130 тыс. резервистов, батальонов и бригад территориальной обороны, уже путем заключения контрактов с командующими этих военных частей".

Контекст:

Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут.

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением. Об этом 24 января на брифинге заявлял Резников.

Среди известных украинцев в тероборону решил вступить проживающий за рубежом украинский боксер Владимир Кличко. Он присоединился к бригаде территориальной обороны города Киева.

Теги: Украина, военные, Вооруженные силы Украины, Алексей Резников, батальон, Минобороны, ВСУ, территориальная оборона, украинцы, батальоны, военнослужащий, брифинг
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