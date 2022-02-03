В Минобороны Украины планируют до весны полностью укомплектовать по штату мирного времени подразделения теробороны

В данный момент продолжается первый этап формирования подразделений теробороны по штату мирного времени, отметил Резников Фото: EPA

Об этом 3 февраля на брифинге, который транслировался в YouTube "Військового телебачення України", сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что в данный момент продолжается первый этап формирования подразделений теробороны (по штату мирного времени) – набор 10 тыс. профессиональных военнослужащих, которые станут штабным командно-управленческим ядром Сил теробороны.

"Это не добровольные дружины, это не какие-то добровольческие формирования органов местного самоуправления. Это не самодеятельность. Это – Вооруженные силы Украины, – сказал Резников. – Сегодня вдоль всех приграничных областей по штату мирного времени сформировано управленческое ядро на 70%, что позволяет выполнять задания. Мы до конца февраля планируем завершить формирование всех областей штатом мирного времени на уровне 10 тыс. [военнослужащих]".

Следующий шаг, по словам главы Минобороны, – это "формирование 130 тыс. резервистов, батальонов и бригад территориальной обороны, уже путем заключения контрактов с командующими этих военных частей".