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Владимир Кличко решил вступить в тероборону Киева

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Кличко уже подал заявление и необходимые документы
Кличко уже подал заявление и необходимые документы
Фото: ЕРА

Проживающий за рубежом украинский боксер Владимир Кличко решил вступить в тероборону Киева. Об этом 2 февраля в Facebook сообщил его брат, мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица, – Киевском городском центре помощи участникам антитеррористической операции. А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева", – написал мэр.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/488312522662411

Владимир Кличко за время боксерской карьеры владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015). Об уходе из профессионального бокса он заявил в 2017 году.

Контекст:

Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут.

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением. Об этом 24 января на брифинге заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь, где на февраль намечены их совместные военные учения.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.

Теги: Владимир Кличко, Киев, Виталий Кличко, Украина, территориальная оборона, украинцы, войска
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