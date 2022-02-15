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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они меняют места дислокации, перемещаются". Залужный назвал количество войск РФ вблизи границы Украины

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Количество российских военных вблизи границы Украины составляет чуть более 120 тыс. человек, отметил Залужный
Количество российских военных вблизи границы Украины составляет чуть более 120 тыс. человек, отметил Залужный
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украина постоянно фиксирует перемещение войск РФ вдоль своей границы, но подтверждений кардинального увеличения их количества нет.

Об этом 14 февраля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

"Мы увидели максимальное количество, которое есть и которое находится в постоянном движении. Они меняют места дислокации, перемещаются. Это осуществляется от временно оккупированных территорий Крыма и вплоть до Республики Беларусь. Да, мы фиксируем их перемещение, но сказать, что прямо сейчас произошло какое-то кардинальное их увеличение, я не могу", – подчеркнул Залужный.

По его словам, количество российских военных составляет чуть более 120 тыс., они объединены в около 85–87 батальонных тактических групп, еще 20 батальонных тактических групп находятся в постоянном движении.

https://www.facebook.com/svobodaICTV/videos/1107172453376844/

Залужный отметил, что риск полномасштабного вторжения России в Украину существует уже последние восемь лет.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Теги: Россия, Украина, военные, граница, вторжение, батальон, ВСУ, учения, Валерий Залужный, войска
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