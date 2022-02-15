"Они меняют места дислокации, перемещаются". Залужный назвал количество войск РФ вблизи границы Украины

Количество российских военных вблизи границы Украины составляет чуть более 120 тыс. человек, отметил Залужный Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 14 февраля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

"Мы увидели максимальное количество, которое есть и которое находится в постоянном движении. Они меняют места дислокации, перемещаются. Это осуществляется от временно оккупированных территорий Крыма и вплоть до Республики Беларусь. Да, мы фиксируем их перемещение, но сказать, что прямо сейчас произошло какое-то кардинальное их увеличение, я не могу", – подчеркнул Залужный.

По его словам, количество российских военных составляет чуть более 120 тыс., они объединены в около 85–87 батальонных тактических групп, еще 20 батальонных тактических групп находятся в постоянном движении.

Залужный отметил, что риск полномасштабного вторжения России в Украину существует уже последние восемь лет.