Оккупанты проводят в ОРДЛО рейды в поиске граждан, которые уклоняются от "военной службы" – украинская разведка

По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ усиливает контроль над состоянием частей и соединений 1-го и 2-го армейских корпусов Фото: depositphotos.com

"Российские оккупационные администрации во взаимодействии с оккупационным командованием продолжают активные меры по комплектованию личным составом 1-го и 2-го армейских корпусов. Осуществляются рейды по частным предприятиям, общественным местам с целью выявления лиц, пригодных к военной службе, которые уклоняются от учета в оккупационных военкоматах", – говорится в сообщении.

Также, по данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ усиливает контроль над состоянием частей и соединений 1-го и 2-го армейских корпусов.

"С конца прошлой недели на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях отмечено увеличение количества инспекционных групп высших органов военного управления ВС РФ. Проверяются подразделения соединений и частей оккупационных войск на способность приведения в высшие степени боевой готовности с совершением маршей в определенные районы (на полигоны) и укомплектованность личным составом", – отметили в Минобороны.