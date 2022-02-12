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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Красный Крест и ООН передал в ОРДЛО гуманитарную помощь

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В ОРДЛО передали 63,2 тонны гуманитарного груза
В ОРДЛО передали 63,2 тонны гуманитарного груза
Фото: dpsu.gov.ua

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный комитет Красного Креста передали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 12 февраля.

Жителям ОРДЛО доставили 63,2 тонны гуманитарного груза.

"Среди него – предметы медицинского оборудования, одежда, средства бытового потребления и строительные материалы", – говорится в сообщении.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, Луганская область, Донецкая область, Красный Крест, гуманитарная помощь, война в Украине, ОРДЛО
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