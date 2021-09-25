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В ОРДЛО проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста – Госпогранслужба

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Жителям временно оккупированной территории Украины доставлены 37,2 тонны гигиенических наборов, отметили в ГПСУ
Жителям временно оккупированной территории Украины доставлены 37,2 тонны гигиенических наборов, отметили в ГПСУ
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста проследовали на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом 25 сентября сообщается в Facebook Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

"Через КПВВ "Новотроицкое" проехали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Жителям временно оккупированной территории Украины доставлены 37,2 тонны гигиенических наборов", – говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что движение по коридору напротив "Новотроицкого" оккупанты разблокировали только в понедельник.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/2019439904874414

Как отмечается на сайте Госпогранслужбы, контрольные пункты въезда-выезда работают ежедневно с 8.00 до 16.00.

"Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины", – подчеркнули в ГПСУ.

Так, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". За неделю пассажиропоток в нем уменьшился на 6%, рассказали в погранслужбе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло более 13 тыс. человек.

Российские оккупационные войска в апреле 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

7 мая в штабе ООС заявляли, что на Донбассе из семи КПВВ работает только "Станица Луганская".

В Офисе генпрокурора Украины сообщали 20 мая, что за семь месяцев оккупационная администрация РФ не пропустила через КПВВ "Счастье" ни одного человека.

В июне украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что боевики запретили пересечение КПВВ, а также неконтролируемого участка российско-украинской границы детям 14–16 лет с гражданством Украины и их родителям. У детей требуют незаконные "документы" или получение гражданства России. Денисова отмечала, что из-за этой ситуации дети не смогут своевременно подать документы для поступления в высшие учебные заведения Украины.

В Минреинтеграции назвали ситуацию "захватом заложников".

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Госпогранслужба, агрессия, боевики, Красный Крест, помощь, ГПСУ, Новотроицкое, ОРДЛО, КПВВ, грузовик
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