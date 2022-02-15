ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

2 тыс. кадровых офицеров из РФ находится сейчас на территории ОРДЛО, управляя наемниками и другими подонками – Резников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Наша разведка отслеживает ситуацию 24/7
Резников: Наша разведка отслеживает ситуацию 24/7
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV 14 февраля оценил вероятность дальнейшего вторжения России с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Отвечая на вопрос журналиста, представителя Донецка в трехсторонней контактной группе по Донбассу Дениса Казанского о том, возможно ли обострение и дальнейшее наступление на Украину с Донбасса с участием российских наемников, постоянно прибывающих в ОРДЛО, Резников ответил, что группировки Вооруженных сил Украины, которые сейчас там находятся, полностью готовы к отпору атаки.

"По нашим данным, 2 тыс. кадровых офицеров вооруженных сил РФ находятся сейчас на территории ОРДЛО, управляя наемниками и другими подонками. Мы понимаем их численность и готовность. И как уже сказал [главнокомандующий Вооруженными силами Украины] Валерий Залужный, наша группировка ВСУ, которая находится в зоне операции Объединенных сил (ООС), абсолютно готова к отпору. Мы ясно знаем, как будем реагировать, пользуясь ст. 51 устава ОНН "Право на самозащиту". Поэтому у нас какой-то причины переживать о том, происходит ли там ротация, по состоянию на сегодняшний день нет. Мы готовы и полностью оцениваем наш потенциал. Мы держим руку на пульсе", – заверил Резников.

Министр отметил, что украинская разведка постоянно отслеживает активность российских вооруженных формирований и обменивается данными с союзниками.

"Наша разведка отслеживает ситуацию 24/7. У нас там несколько разведок. Плюс мы сравниваем свои разведывательные данные с данными наших партнеров, получающих информацию своими путями, источниками, включая спутниковое наблюдение. Также хочу напомнить, что у нас сегодня в воздухе на постоянном дежурстве находятся украинские Bayraktar, от "глаз" которых скрыть практически невозможно ничего. Мы знаем точно все места расположения вооружения, которое завозится сегодня для нужд 1-го и 2-го армейских корпусов, являющихся составной частью вооруженных сил РФ", – сказал Резников.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Теги: Россия, Донецк, Луганск, Донбасс, вооружение, Алексей Резников, наемники, вторжение, воздух, ротация, наступление, ОРДЛО, ООС, Bayraktar
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Одна показуха", "Какая прелесть!" Каменских снялась в постели с подарками от Потапа
"Одна показуха", "Какая прелесть!" Каменских снялась в постели с подарками от Потапа
Где недорого купить духи?
Где недорого купить духи? Актуально
"Она мой биологический ребенок". 51-летняя Кэмпбелл снялась для обложки британского глянца с девятимесячной дочерью
"Она мой биологический ребенок". 51-летняя Кэмпбелл снялась для обложки британского глянца с девятимесячной дочерью
"Мы в ожидании малыша". Беременная Maruv показала округлившийся живот
"Мы в ожидании малыша". Беременная Maruv показала округлившийся живот
Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш обратилась к Стерненко и заявила о готовности ехать на конкурс вместе с Kalush Orchestra
Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш обратилась к Стерненко и заявила о готовности ехать на конкурс вместе с Kalush Orchestra
"Хорошо, если ей хоть 18". 50-летний Хименес-Браво показал свою новую пассию
"Хорошо, если ей хоть 18". 50-летний Хименес-Браво показал свою новую пассию
"Мы вместе, мы дома, мы в Украине". Зеленский с женой обратились к украинцам
"Мы вместе, мы дома, мы в Украине". Зеленский с женой обратились к украинцам
"Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что Украину могут отстранить от участия в международном конкурсе в Италии
"Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что Украину могут отстранить от участия в международном конкурсе в Италии
"А жизнь продолжается". 24-летняя Кунаки и 55-летний Кассель показали страстные объятия на отдыхе в Бразилии
"А жизнь продолжается". 24-летняя Кунаки и 55-летний Кассель показали страстные объятия на отдыхе в Бразилии
  Судья "Танцев со звездами" Чмерковский: Я перееду в Украину, если тут будет +22°, каждый день солнечно и океан
  Судья "Танцев со звездами" Чмерковский: Я перееду в Украину, если тут будет +22°, каждый день солнечно и океан G
Елена ПОСКАННАЯ
"Евровидение 2022". Победительница нацотбора отреагировала на обвинения в подделке документов о легальном пересечении границы с Крымом
"Евровидение 2022". Победительница нацотбора отреагировала на обвинения в подделке документов о легальном пересечении границы с Крымом
  Эллерт рассказал, почему прекратил сотрудничество со студией "Квартал 95"
  Эллерт рассказал, почему прекратил сотрудничество со студией "Квартал 95"
Комаровский рассказал, как можно избавиться от храпа
Комаровский рассказал, как можно избавиться от храпа
"Любовь – это родить нового киевлянина или киевлянку". Виталий Кличко в День святого Валентина признался в любви украинской столице
"Любовь – это родить нового киевлянина или киевлянку". Виталий Кличко в День святого Валентина признался в любви украинской столице
Осадчая, Петрожицкая, Ласточкин и другие. Как знаменитости поздравили своих возлюбленных с Днем святого Валентина
Осадчая, Петрожицкая, Ласточкин и другие. Как знаменитости поздравили своих возлюбленных с Днем святого Валентина
Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ
Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (130506)
2
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото (41095)
3
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (26296)
4
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (25735)
5
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год (24783)
6
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors (21064)
7
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса (18840)
8
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем (18593)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS