2 тыс. кадровых офицеров из РФ находится сейчас на территории ОРДЛО, управляя наемниками и другими подонками – Резников

Отвечая на вопрос журналиста, представителя Донецка в трехсторонней контактной группе по Донбассу Дениса Казанского о том, возможно ли обострение и дальнейшее наступление на Украину с Донбасса с участием российских наемников, постоянно прибывающих в ОРДЛО, Резников ответил, что группировки Вооруженных сил Украины, которые сейчас там находятся, полностью готовы к отпору атаки.
"По нашим данным, 2 тыс. кадровых офицеров вооруженных сил РФ находятся сейчас на территории ОРДЛО, управляя наемниками и другими подонками. Мы понимаем их численность и готовность. И как уже сказал [главнокомандующий Вооруженными силами Украины] Валерий Залужный, наша группировка ВСУ, которая находится в зоне операции Объединенных сил (ООС), абсолютно готова к отпору. Мы ясно знаем, как будем реагировать, пользуясь ст. 51 устава ОНН "Право на самозащиту". Поэтому у нас какой-то причины переживать о том, происходит ли там ротация, по состоянию на сегодняшний день нет. Мы готовы и полностью оцениваем наш потенциал. Мы держим руку на пульсе", – заверил Резников.
Министр отметил, что украинская разведка постоянно отслеживает активность российских вооруженных формирований и обменивается данными с союзниками.
"Наша разведка отслеживает ситуацию 24/7. У нас там несколько разведок. Плюс мы сравниваем свои разведывательные данные с данными наших партнеров, получающих информацию своими путями, источниками, включая спутниковое наблюдение. Также хочу напомнить, что у нас сегодня в воздухе на постоянном дежурстве находятся украинские Bayraktar, от "глаз" которых скрыть практически невозможно ничего. Мы знаем точно все места расположения вооружения, которое завозится сегодня для нужд 1-го и 2-го армейских корпусов, являющихся составной частью вооруженных сил РФ", – сказал Резников.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.