2 тыс. кадровых офицеров из РФ находится сейчас на территории ОРДЛО, управляя наемниками и другими подонками – Резников

Отвечая на вопрос журналиста, представителя Донецка в трехсторонней контактной группе по Донбассу Дениса Казанского о том, возможно ли обострение и дальнейшее наступление на Украину с Донбасса с участием российских наемников, постоянно прибывающих в ОРДЛО, Резников ответил, что группировки Вооруженных сил Украины, которые сейчас там находятся, полностью готовы к отпору атаки.

"По нашим данным, 2 тыс. кадровых офицеров вооруженных сил РФ находятся сейчас на территории ОРДЛО, управляя наемниками и другими подонками. Мы понимаем их численность и готовность. И как уже сказал [главнокомандующий Вооруженными силами Украины] Валерий Залужный, наша группировка ВСУ, которая находится в зоне операции Объединенных сил (ООС), абсолютно готова к отпору. Мы ясно знаем, как будем реагировать, пользуясь ст. 51 устава ОНН "Право на самозащиту". Поэтому у нас какой-то причины переживать о том, происходит ли там ротация, по состоянию на сегодняшний день нет. Мы готовы и полностью оцениваем наш потенциал. Мы держим руку на пульсе", – заверил Резников.

Министр отметил, что украинская разведка постоянно отслеживает активность российских вооруженных формирований и обменивается данными с союзниками.

"Наша разведка отслеживает ситуацию 24/7. У нас там несколько разведок. Плюс мы сравниваем свои разведывательные данные с данными наших партнеров, получающих информацию своими путями, источниками, включая спутниковое наблюдение. Также хочу напомнить, что у нас сегодня в воздухе на постоянном дежурстве находятся украинские Bayraktar, от "глаз" которых скрыть практически невозможно ничего. Мы знаем точно все места расположения вооружения, которое завозится сегодня для нужд 1-го и 2-го армейских корпусов, являющихся составной частью вооруженных сил РФ", – сказал Резников.