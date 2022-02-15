Угроза вторжения в Украину. Джонсон и Байден заявили о дипломатическом "окне" для России

"Лидеры обсудили свои недавние дипломатические контакты с Украиной и Россией. Также они рассмотрели текущие дипломатические усилия по сдерживанию продолжающегося наращивания Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они обсудили усилия по укреплению оборонительной позиции на восточном фланге НАТО и подчеркнули постоянную тесную координацию между союзниками и партнерами, в том числе готовность наложить серьезные санкции на Россию, если она решит продолжить военную эскалацию", – говорится в заявлении Белого дома.

Пресс-служба правительства Великобритании уточняет, что Джонсон и Байден согласились с тем, что у России остается дипломатическое "окно", чтобы отказаться от своих угроз в адрес Украины.

"Лидеры подчеркнули, что любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису для России с далеко идущим ущербом как для РФ, так и для всего мира. Они согласились с тем, что западные союзники должны сохранять единство перед лицом угроз со стороны России, включая введение значительного пакета санкций в случае эскалации российской агрессии. Также они подтвердили необходимость уменьшения зависимости европейских стран от российского газа. Этот шаг больше, чем любой другой, нанесет удар по стратегическим интересам России", – отметили в ведомстве.