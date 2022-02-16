ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Минобороны РФ заявило о частичном отводе войск из Крыма

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские войска проводили в Крыму боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня
Российские войска проводили в Крыму боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня
Фото: EPA

Войска Южного военного округа Российской Федерации покинули Крым после тактических учений на полигонах полуострова, заявило 16 февраля министерство обороны РФ.

"Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу: танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок – на железнодорожные платформы на станциях погрузки", – сказано в сообщении.

Минобороны утверждает, что эшелон с военной техникой подразделений ЮВО, движущийся в пункт постоянной дислокации, пересек Крымский мост. Видео передвижения техники опубликовало 16 февраля в Telegram "РИА Новости".

Минобороны  России сообщало 15 февраля, что на учениях в Крыму проводились боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град". Ведомство опубликовало видео учений в YouTube.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

Теги: Крым, стрельба, министерство обороны РФ, артиллерия, полигон, бронетехника, видео, учения, военнослужащий, Telegram, Крымский мост, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес
"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес
  "Я не переживала, что могут быть проблемы". Паш прокомментировала скандал с предоставлением фальшивой справки для Общественного
  "Я не переживала, что могут быть проблемы". Паш прокомментировала скандал с предоставлением фальшивой справки для Общественного
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте
  "Она местность знает, что где можно показать". Лидер группы ТІК Бронюк рассказал, кем работает его жена
  "Она местность знает, что где можно показать". Лидер группы ТІК Бронюк рассказал, кем работает его жена
39-летняя Седокова крупным планом показала ягодицы и лицо без макияжа
39-летняя Седокова крупным планом показала ягодицы и лицо без макияжа
"Уже восьмой год наша цель – мир. Мы готовы к сопротивлению". Группа "Антитіла" присоединилась к силам территориальной обороны ВСУ
"Уже восьмой год наша цель – мир. Мы готовы к сопротивлению". Группа "Антитіла" присоединилась к силам территориальной обороны ВСУ
"Она такая горячая". 46-летняя Лонгория снялась в корсете и трусах
"Она такая горячая". 46-летняя Лонгория снялась в корсете и трусах
  "В нашей сфере это нормально". Петрожицкая заявила, что после получения звания заслуженной артистки столкнулась с завистью коллег
  "В нашей сфере это нормально". Петрожицкая заявила, что после получения звания заслуженной артистки столкнулась с завистью коллег
"Легко любить Украину на расстоянии, в жарких странах", "Давай ты свой профиль откроешь". Никитюк ответила подписчице на критику ее поста ко Дню единения
"Легко любить Украину на расстоянии, в жарких странах", "Давай ты свой профиль откроешь". Никитюк ответила подписчице на критику ее поста ко Дню единения
Соучредитель продюсерской компании Mozgi Group Горовая сделала заявление на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину
Соучредитель продюсерской компании Mozgi Group Горовая сделала заявление на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину
Сын Елизаветы II в досудебном порядке урегулировал дело о сексуальном насилии. Названа сумма отступных
Сын Елизаветы II в досудебном порядке урегулировал дело о сексуальном насилии. Названа сумма отступных
48-летняя Клум показала, как нежится в постели с молодым мужем. Видео
48-летняя Клум показала, как нежится в постели с молодым мужем. Видео
  "Мрак, а не верхняя губа. Перекачала", "Силикон ее испортил". В сети обсуждают изменившуюся внешность Ани Лорак в новом ролике. Видео
  "Мрак, а не верхняя губа. Перекачала", "Силикон ее испортил". В сети обсуждают изменившуюся внешность Ани Лорак в новом ролике. Видео
"Просто аплодировал". После скандала с Паш в сети показали фото участника Kalush Orchestra на Красной площади в Москве. Он отреагировал
"Просто аплодировал". После скандала с Паш в сети показали фото участника Kalush Orchestra на Красной площади в Москве. Он отреагировал
Семья убитой на съемках "Ржавчины" оператора Хатчинс подала иск против Болдуина
Семья убитой на съемках "Ржавчины" оператора Хатчинс подала иск против Болдуина
  Эллерт: Бременность Мишиной прекратила бы мои фырканья
  Эллерт: Бременность Мишиной прекратила бы мои фырканья
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (59371)
2
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (58748)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (36321)
4
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (24851)
5
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом (23219)
6
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию (21848)
7
"Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину (21770)
8
"Очень приятная пара". Седокова показала, как муж ласкает ее в зоне декольте (20838)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS