"Он заверил меня, что вооруженные силы РФ находятся у них временно". Резников рассказал о деталях разговора с министром обороны Беларуси

Разговор с белорусским министром внушил Резникову веру в дружеские отношения между белорусами и украинцами Фото: ЕРА

"Мы много предостережений сняли во время этого разговора. Он мне объяснил, что происходит. Мы договорились о том, что теперь будут взаимодействовать наши атташе по военным вопросам. Наш атташе будет присутствовать по приглашению минобороны Беларуси на полигоне, на котором будут проходить учебные стрельбы. Соответственно, их атташе будет присутствовать на наших учениях", – рассказал Резников.

Хренин заверил украинского коллегу в том, что Беларусь не планирует никаких агрессивных действий в отношении Украины.

"Он заверил меня, что вооруженные силы РФ находятся у них временно – на время учений. Я обратил внимание на количество контингента вооруженных сил РФ и сказал, что нам точно известно, где именно они находятся. Он меня еще раз заверил, что это временный момент учений, которые у них были запланированы", – рассказал министр.

В свою очередь он сказал белорусскому генералу, что военные учения в Украине носят оборонительный характер.

"В ответ я сказал, что у нас тоже по всей Украине проходят учения сугубо оборонного характера и никаких агрессивных планов по отношению к Беларуси мы не имеем. И что нет никаких группировок ВСУ, которые настроены на решение вопроса на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, потому что там живут украинские граждане, и мы будем решать все вопросы только политико-дипломатическим путем", – сказал Резников.

Он добавил, что разговор с белорусским министром внушил ему веру в дружеские отношения между белорусами и украинцами.