РФ продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и Крым. Опубликованы новые снимки

Он уточнил, что снимки были сделаны за последние сутки.
"Новые спутниковые снимки, показывающие продолжающееся наращивание Россией военной мощи в Крыму, Беларуси и на западе России", – уточнил журналист.
NEW @Maxar * satellite images over the past 24 hours showing Russia’s continuing military buildup in Crimea, Belarus, western Russia “that reveal a number of significant new military deployments across the region.” These from Oktyabrskoye airfield, Crimea. pic.twitter.com/9OOIQkOr4l— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
Миллер добавил, что утром 10 февраля на аэродроме Октябрьское в оккупированном Россией Крыму наблюдалась новая крупная дислокация войск и техники.
"На этот заброшенный аэродром к северу от Симферополя прибыло более 550 военных палаток и сотни единиц техники", – написал он.
“In Crimea, a large new deployment of troops and equipment was seen this morning (February 10th) at Oktyabrskoye airfield. More than 550 troop tents and hundreds of vehicles have arrived at this abandoned airfield north of Simferopol.“— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
Миллер также опубликовал снимки с аэродрома Забровка в Беларуси, где расположены войска, техника и полевой госпиталь.
Deployments in Zyabrovka airfield in Belarus. Troops, housing, field hospital, and equipment. * : @Maxar pic.twitter.com/LqHkuhW3dk— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
По данным журналиста, боевая группа также расположена в белорусском городе Речица в 45 км от Украины.
Rechitsa, Belarus. Troops and battle group deployed near the city of Rechitsa, less than 45 kilometers from the border with Ukraine. * : @Maxar pic.twitter.com/qb2uBD2uYr— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
Крупный контингент российских войск сосредоточен на полигоне в Курске в 110 км от границы с Украиной, сообщил Миллер.
"Продолжает прибывать дополнительное оборудование, ведутся приготовления для размещения дополнительных войск и оборудования", – отметил он.
In western Russia, large deployment of troops & military forces recently arrived at Kursk training area * 110km to the east of the border with Ukraine. Additional equipment continues to arrive and preparations are being made to accommodate more troops & equipment. * @Maxar pic.twitter.com/GaZkqlMBJz— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.