РФ продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и Крым. Опубликованы новые снимки

Он уточнил, что снимки были сделаны за последние сутки.

"Новые спутниковые снимки, показывающие продолжающееся наращивание Россией военной мощи в Крыму, Беларуси и на западе России", – уточнил журналист.

NEW @Maxar * satellite images over the past 24 hours showing Russia’s continuing military buildup in Crimea, Belarus, western Russia “that reveal a number of significant new military deployments across the region.” These from Oktyabrskoye airfield, Crimea. pic.twitter.com/9OOIQkOr4l — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Миллер добавил, что утром 10 февраля на аэродроме Октябрьское в оккупированном Россией Крыму наблюдалась новая крупная дислокация войск и техники.

"На этот заброшенный аэродром к северу от Симферополя прибыло более 550 военных палаток и сотни единиц техники", – написал он.

“In Crimea, a large new deployment of troops and equipment was seen this morning (February 10th) at Oktyabrskoye airfield. More than 550 troop tents and hundreds of vehicles have arrived at this abandoned airfield north of Simferopol.“ — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Миллер также опубликовал снимки с аэродрома Забровка в Беларуси, где расположены войска, техника и полевой госпиталь.

Deployments in Zyabrovka airfield in Belarus. Troops, housing, field hospital, and equipment. * : @Maxar pic.twitter.com/LqHkuhW3dk — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

По данным журналиста, боевая группа также расположена в белорусском городе Речица в 45 км от Украины.

Rechitsa, Belarus. Troops and battle group deployed near the city of Rechitsa, less than 45 kilometers from the border with Ukraine. * : @Maxar pic.twitter.com/qb2uBD2uYr — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Крупный контингент российских войск сосредоточен на полигоне в Курске в 110 км от границы с Украиной, сообщил Миллер.

"Продолжает прибывать дополнительное оборудование, ведутся приготовления для размещения дополнительных войск и оборудования", – отметил он.