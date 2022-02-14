Резников: Министр обороны Беларуси заверил меня в отсутствии угроз для Украины с их территории

Как отметили в ведомстве, беседа состоялась "для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе".
Собеседники обсудили вопросы повышения доверия во время проведения военных учений вблизи государственной границы, исключения возможных инцидентов и взаимного информирования о внештатных ситуациях.
Министры договорились о визите в Украину атташе по вопросам обороны Беларуси для посещения командно-штабных учений "Заметіль 2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Беларусь – он посетит белорусско-российские учения "Союзная решимость 2022".
"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня, и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству", – сказал Резников.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость 2022", которые начались в феврале.
В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".
Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.
Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.
В Белом доме считают, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Американские СМИ со ссылкой на военных и разведчиков сообщали, что войска РФ могут использовать девять различных маршрутов в рамках возможного полномасштабного вторжения в Украину. Среди этих возможных маршрутов указывалось и белорусское направление "для атаки с севера и окружения Киева".
Украинские власти полагают, что западные страны преувеличивают опасность и провоцируют панику.