Резников: Министр обороны Беларуси заверил меня в отсутствии угроз для Украины с их территории

Резников: Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня, и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Как отметили в ведомстве, беседа состоялась "для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе".

Собеседники обсудили вопросы повышения доверия во время проведения военных учений вблизи государственной границы, исключения возможных инцидентов и взаимного информирования о внештатных ситуациях.

Министры договорились о визите в Украину атташе по вопросам обороны Беларуси для посещения командно-штабных учений "Заметіль 2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Беларусь – он посетит белорусско-российские учения "Союзная решимость 2022".

"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня, и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству", – сказал Резников.