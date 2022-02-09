Страны Балтии активировали механизм ОБСЕ из-за наращивания военных сил в Беларуси

В Беларуси проводят совместные с Россией военные учения "Союзная решимость – 2022" Фото: function.mil.ru

"Сегодня Литва, Латвия и Эстония активировали механизм снижения риска Венского документа ОБСЕ по отношению к Беларуси из-за наблюдаемого в стране наращивания военных сил", – написал журналист.

Он добавил, что у Минска есть 48 часов на ответ.

today * activated the OSCE Vienna document risk reduction mechanism vis a vis #Belarus for the military build up seen in the country. Minsk now has 48 hours to respond. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 9, 2022

Начальник Генерального штаба вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл 9 февраля в Беларусь. По данным минобороны РФ, он прилетел в Беларусь "для контроля готовности" соединений и воинских частей ВС России к участию в очередном этапе совместных учений белорусских и российских военных "Союзная решимость – 2022".

Американская газета The Washington Post отметила, что визит высшего российского военного командования в Беларусь проходит на фоне тревоги Запада о том, что учения могут послужить прикрытием для многостороннего вторжения в Украину.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности принят ОБСЕ в 2011 году. Государство – участник организации, которое озабочено необычной военной деятельностью, может направить другому государству-участнику запроc о предоcтавлении разъяcнения. В нем указываются причины озабоченности. Ответ должен быть передан в течение 48 часов. Запрашивающее гоcударcтво поcле получения ответа может запроcить вcтречу для обcуждения вопроcа.