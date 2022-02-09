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Страны Балтии активировали механизм ОБСЕ из-за наращивания военных сил в Беларуси

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В Беларуси проводят совместные с Россией военные учения "Союзная решимость 2022"
В Беларуси проводят совместные с Россией военные учения "Союзная решимость – 2022"
Фото: function.mil.ru

Страны Балтии через механизм ОБСЕ направили запрос Беларуси для получения разъяснений о наращивании войск. Об этом 9 февраля в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Сегодня Литва, Латвия и Эстония активировали механизм снижения риска Венского документа ОБСЕ по отношению к Беларуси из-за наблюдаемого в стране наращивания военных сил", – написал журналист.

Он добавил, что у Минска есть 48 часов на ответ.

Начальник Генерального штаба вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл 9 февраля в Беларусь. По данным минобороны РФ, он прилетел в Беларусь "для контроля готовности" соединений и воинских частей ВС России к участию в очередном этапе совместных учений белорусских и российских военных "Союзная решимость – 2022".

Американская газета The Washington Post отметила, что визит высшего российского военного командования в Беларусь проходит на фоне тревоги Запада о том, что учения могут послужить прикрытием для многостороннего вторжения в Украину.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности принят ОБСЕ в 2011 году. Государство – участник организации, которое озабочено необычной военной деятельностью, может направить другому государству-участнику запроc о предоcтавлении разъяcнения. В нем указываются причины озабоченности. Ответ должен быть передан в течение 48 часов. Запрашивающее гоcударcтво поcле получения ответа может запроcить вcтречу для обcуждения вопроcа.

Контекст:

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

24 января считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

Теги: Россия, США, Украина, Беларусь, Латвия, Эстония, Литва, ОБСЕ, страны Балтии, минобороны РФ, Валерий Герасимов, учения, Рикард Йозвяк
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