В Сенат США внесли законопроект о санкциях против Беларуси в случае поддержки вторжения России в Украину

В Беларуси сейчас проходят масштабные военные учения совместно с Россией Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

"Сенатор Джеймс Лэнкфорд представил "Закон об ответственности Беларуси за агрессию", чтобы удержать Беларусь от разрешения России использовать свою территорию для вторжения в Украину", – говорится в сообщении на сайте сенатора.

Законопроект предполагает наложение санкций на Беларусь или любую другую страну, "которая поддерживает продолжающуюся неспровоцированную агрессию России против суверенитета и территориальной целостности Украины".

Санкции предусмотрены за следующие действия:

участие совместно с Россией во вторжении в Украину;

предоставление материальной, тактической или иной поддержки российскому вторжению в Украину,

размещение российских войск, участвующих во вторжении;

работа с российским разведывательным сектором во время вторжения;

приобретение или передача летального оружия, которое используется при вторжении.

"Беларусь впускает в свою страну тысячи российских военнослужащих, к границе с Украиной. США должны дать понять, что к любой стране, которая поддержит попытки России вторгнуться в Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции", – прокомментировал свою инициативу Лэнкфорд.

Belarus is allowing thousands of Russian troops into their country to line the border with Ukraine. The US should make it clear that strong economic & diplomatic sanctions will be applied to any country that supports Russia’s attempts to invade Ukraine.https://t.co/X1O55HPmQO — Sen. James Lankford (@SenatorLankford) February 11, 2022

Он добавил, что "легче остановить войну, пока она не началась, чем пытаться прекратить, когда она уже идет".