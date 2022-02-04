Россия перебросила из-под Хабаровска в Беларусь систему ПВО С-400 "Триумф"

Техника прибыла вместе с личным составом из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае, преодолев более 9 тыс. км.

В ведомстве отметили, что сейчас расчеты дивизиона проводят маскировку стартовых позиций, командных пунктов, техническое обслуживание техники и готовятся заступить на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

21 января минобороны РФ сообщило о начале переброски с Дальнего Востока на маневры в Беларусь двух дивизионов систем С-400.

С-400 "Триумф" – российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, радар которого обеспечивает дальность обнаружения целей до 600 км. ЗРК предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения. В базовый состав системы С-400, помимо зенитных ракет, входят пункт управления, радиолокационные средства, пусковые установки, комплекс технического обеспечения.

В 2021 году считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что стране "очень нужны" комплексы С-400 и она планирует закупить их у России в числе другого вооружения. При этом он упоминал планы размещения российских ЗРК C-400 на границе Беларуси с Украиной, чтобы "закрыть периметр" на южном направлении.

В декабре 2021 года Лукашенко сообщил, что в Беларуси уже развернут боевой зенитный ракетный комплекс С-400.