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Россия перебросила из-под Хабаровска в Беларусь систему ПВО С-400 "Триумф"

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В Беларусь прибыл российский ПЗРК "Триумф"
В Беларусь прибыл российский ПЗРК "Триумф"
Фото: mil.ru

Российский дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" доставлен на полигон под Брестом в рамках учений РФ и Беларуси. Об этом заявили 4 февраля в минобороны РФ.

Техника прибыла вместе с личным составом из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае, преодолев более 9 тыс. км.

В ведомстве отметили, что сейчас расчеты дивизиона проводят маскировку стартовых позиций, командных пунктов, техническое обслуживание техники и готовятся заступить на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

21 января минобороны РФ сообщило о начале переброски с Дальнего Востока на маневры в Беларусь двух дивизионов систем С-400.

С-400 "Триумф" – российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, радар которого обеспечивает дальность обнаружения целей до 600 км. ЗРК предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения. В базовый состав системы С-400, помимо зенитных ракет, входят пункт управления, радиолокационные средства, пусковые установки, комплекс технического обеспечения. 

В 2021 году считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что стране "очень нужны" комплексы С-400 и она планирует закупить их у России в числе другого вооружения. При этом он упоминал планы размещения российских ЗРК C-400 на границе Беларуси с Украиной, чтобы "закрыть периметр" на южном направлении.

В декабре 2021 года Лукашенко сообщил, что в Беларуси уже развернут боевой зенитный ракетный комплекс С-400

Контекст:

29 декабря президент РФ Владимир Путин и Лукашенко подтвердили планы проведения совместных военных учений российских и белорусских военнослужащих на территории Беларуси в 2022 году.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022". Планируется, что учения продлятся до 20 февраля. 

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

24 января Лукашенко пообещал, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

Теги: Россия, Беларусь, вооружение, ПВО, минобороны РФ, ракеты, учения, С-400, ракетный комплекс
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