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В Беларуси уже есть боевой зенитный ракетный комплекс С-400 – Лукашенко

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Хочу попросить Путина оставить ЗРК "Триумф" в Беларуси, заявил Лукашенко
Хочу попросить Путина оставить ЗРК "Триумф" в Беларуси, заявил Лукашенко
Фото: mil.ru

Беларуси для защиты от ракетного нападения необходимы российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф" или С-500. Об этом 1 декабря в интервью "РИА Новости" заявил называющий себя президентом этой страны Александр Лукашенко.

По его словам, боевой ЗРК С-400 уже развернут в одном из учебных центров Беларуси.

"Мы сегодня ПВОшной своей обороной полностью прикрываем наши границы... Но для того, чтобы быть эффективным против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, а может быть, С-500", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что учебные центры в Беларуси созданы для того, чтобы белорусские военные имели возможность изучать новое вооружение, которое появилось в России.

"Создали центр, обучаем... Россия поставила в этот центр С-400, мы должны его видеть, изучать. Я хочу попросить президента [РФ Владимира Путина], чтобы он [ЗРК С-400] и остался, этот комплекс, здесь", – добавил Лукашенко.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в Альянсе не могут считать, что это просто блеф.

29 ноября на совещании в минобороны Беларуси министр обороны страны Виктор Хренин сообщил, что Беларусь совместно с Россией собирается провести военные учения "по прикрытию южных границ".

В ходе этого совещания Лукашенко пообещал, что "если на Донбассе опять развяжут войнушку, Беларусь в стороне не останется".

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, вооружение, ПЗРК, ракеты, ракетный комплекс
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