В Беларуси уже есть боевой зенитный ракетный комплекс С-400 – Лукашенко

По его словам, боевой ЗРК С-400 уже развернут в одном из учебных центров Беларуси.

"Мы сегодня ПВОшной своей обороной полностью прикрываем наши границы... Но для того, чтобы быть эффективным против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, а может быть, С-500", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что учебные центры в Беларуси созданы для того, чтобы белорусские военные имели возможность изучать новое вооружение, которое появилось в России.

"Создали центр, обучаем... Россия поставила в этот центр С-400, мы должны его видеть, изучать. Я хочу попросить президента [РФ Владимира Путина], чтобы он [ЗРК С-400] и остался, этот комплекс, здесь", – добавил Лукашенко.