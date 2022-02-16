Путин будет готов к новым сюрпризам. Мы должны продолжать поддерживать Украину – экс-советник президента США

Путин получил отпор от партнеров Украины, которого не ожидал, подчеркнула эксперт Фото: EPA

"Они думали, что расположение такого количества военных, проведение учений в таком беспрецедентном формате запугает не только Украину, но также и НАТО, и Европу. Они ожидали капитуляции, однако получили другую реакцию", – отметила она.

По словам Хилл, Путин просчитался, он получил отпор от партнеров Украины, которого не ожидал.

"Путин получил реакцию, на которую не рассчитывал. Но все мы на международной арене, не только на европейском континенте, должны продолжать говорить: "Украина не должна бороться сама с собой, она должна быть единой внутри, потому что Путин будет готов к новым сюрпризам", – подчеркнула эксперт.

Хилл призвала союзников Украины быть готовыми к ним.

"Мы должны продолжать неуклонно поддерживать Украину", – заявила она.