США не фиксируют отвода российских войск от границы Украины – Блинкен

Об этом в интервью ICTV, стенограмму которого 15 февраля опубликовал Госдепартамент США, сказал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. 16 февраля минобороны России заявило о частичном отводе войск из Крыма.
В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.
"Мы еще не увидели ни отступления, ни отвода российских войск от границ Украины. Мы очень внимательно наблюдаем за этим, и, опять же, очень важно смотреть на то, что Россия на самом деле делает, а не на то, что она говорит о том, что делает", – сказал Блинкен.
По его словам, США готовы проводить дипломатический диалог с РФ при условии деэскалации или дать ответ в случае новой агрессии.
Блинкен отметил, что до сих пор неизвестно, принял ли президент РФ Владимир Путин решение относительно вторжения России в Украину, однако он создал возможности, чтобы сделать это "в очень короткие сроки".
Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил 15 февраля, что из России постоянно звучат разные заявления, но Украина только тогда поверит в деэскалацию ситуации со стороны РФ, когда увидит отвод российских войск от своих границ.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".
США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.