США не фиксируют отвода российских войск от границы Украины – Блинкен

США готовы проводить диалог с РФ при условии деэскалации или дать ответ в случае новой агрессии против Украины, отметил Блинкен Фото: EPA

Об этом в интервью ICTV, стенограмму которого 15 февраля опубликовал Госдепартамент США, сказал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. 16 февраля минобороны России заявило о частичном отводе войск из Крыма.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

"Мы еще не увидели ни отступления, ни отвода российских войск от границ Украины. Мы очень внимательно наблюдаем за этим, и, опять же, очень важно смотреть на то, что Россия на самом деле делает, а не на то, что она говорит о том, что делает", – сказал Блинкен.

По его словам, США готовы проводить дипломатический диалог с РФ при условии деэскалации или дать ответ в случае новой агрессии.

Блинкен отметил, что до сих пор неизвестно, принял ли президент РФ Владимир Путин решение относительно вторжения России в Украину, однако он создал возможности, чтобы сделать это "в очень короткие сроки".

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил 15 февраля, что из России постоянно звучат разные заявления, но Украина только тогда поверит в деэскалацию ситуации со стороны РФ, когда увидит отвод российских войск от своих границ.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".