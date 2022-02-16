63% украинцев считают, что Украине следует пересмотреть Минские договоренности и подписать новые – опрос

18% опрошенных думают, что Киеву необходимо выйти из переговорного процесса по Донбассу Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В то же время 18% опрошенных думают, что Киеву необходимо выйти из переговорного процесса.

Еще 11% респондентов придерживаются мнения, что Украина должна выполнить все требования.

57% украинцев считают Россию виновной в том, что Минские соглашения не работают.

12% опрошенных утверждают, что ответственность за это несет Украина.

Еще 10% респондентов возлагают вину за невыполнение "Минска" на представителей террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Опрос проводился 12–13 февраля среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.