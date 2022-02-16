Путин хочет, чтобы Донбасс имел право вето на геополитический выбор Украины – экс-глава МИД Польши

Сикорский заявил, что некоторые европейские лидеры не понимают, с кем имеют дело в России Фото: Radosław Sikorski / Facebook

Об этом 16 февраля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, посвященной возможному вторжению России в Украину, заявил Радослав Сикорский, депутат Европейского парламента, министр иностранных дел Польши в 2007–2014 годах, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Он хочет, чтобы Донбасс имел право вето на геополитический выбор Украины. То есть он хочет, чтобы его люди имели в своих руках контроль над всей Украиной", – подчеркнул Сикорский.

По его словам, ни одно правительство не согласится на это.

"Это значило бы, что Украина упустила возможность интегрироваться даже экономически с Европейским союзом, не говоря уже о более амбициозных сценариях", – сказал политик.

Сикорский добавил, что США донесли до РФ аргументы, которые "затруднили провокацию" и, возможно, предотвратили войну.

Бывший глава МИД Польши сказал, что некоторые европейские лидеры не понимают, с кем имеют дело в России, когда отказываются предоставлять Украине оборонное вооружение.

"Грубый язык твердых фактов доказал, какие могут быть последствия в Европе, если Украина не будет вооружена. Европа должна продолжать быть вместе. Она должна продолжать свою миссию", – заявил Сикорский.