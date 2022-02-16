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ПОЛИТИКА

Экс-глава МИД Польши: Путину не нужны гарантии безопасности. Ему нужна Украина

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Сикорский: Мы уже знаем, чего хочет добиться Путин. И мы объединены, чтобы не дать ему это сделать
Сикорский: Мы уже знаем, чего хочет добиться Путин. И мы объединены, чтобы не дать ему это сделать
Фото: Radosław Sikorski / Facebook

С юридической точки зрения Украина с 2008 года не стала ближе к членству в НАТО ни на сантиметр.

Об этом 16 февраля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, посвященной возможному вторжению России в Украину, заявил Радослав Сикорский, депутат Европейского парламента, министр иностранных дел Польши в 2007–2014 годах, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ему [президенту РФ Владимиру Путину] нужны не гарантии безопасности. Ему нужна Украина. Вам надо делать сложный выбор – пытаться достичь компромисса или столкнуться с риском, что Путин нападет и снова будет отрезать себе части Украины", – отметил Сикорский.

По его словам, Россия расчленила в 1918 году территории.

"У нас есть шутка: Россия никогда не вторгается, она приходит на помощь национальным меньшинствам... Мы уже знаем, чего хочет добиться Путин. И мы объединены, чтобы не дать ему это сделать", – подчеркнул экс-глава МИД Польши.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Радослав Сикорский, нападение, вторжение, Европа, войска, Киевский форум по безопасности
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