Экс-глава МИД Польши: Путину не нужны гарантии безопасности. Ему нужна Украина

Сикорский: Мы уже знаем, чего хочет добиться Путин. И мы объединены, чтобы не дать ему это сделать Фото: Radosław Sikorski / Facebook

Об этом 16 февраля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, посвященной возможному вторжению России в Украину, заявил Радослав Сикорский, депутат Европейского парламента, министр иностранных дел Польши в 2007–2014 годах, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ему [президенту РФ Владимиру Путину] нужны не гарантии безопасности. Ему нужна Украина. Вам надо делать сложный выбор – пытаться достичь компромисса или столкнуться с риском, что Путин нападет и снова будет отрезать себе части Украины", – отметил Сикорский.

По его словам, Россия расчленила в 1918 году территории.

"У нас есть шутка: Россия никогда не вторгается, она приходит на помощь национальным меньшинствам... Мы уже знаем, чего хочет добиться Путин. И мы объединены, чтобы не дать ему это сделать", – подчеркнул экс-глава МИД Польши.