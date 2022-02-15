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"Нам стесняться нечего". Лавров заявил, что РФ вскоре опубликует свой ответ США и НАТО по "гарантиям безопасности"

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Лавров: Сейчас должны быть соблюдены протокольно-технические вещи
Лавров: Сейчас должны быть соблюдены протокольно-технические вещи
Фото: EPA

Россия скоро опубликует свой ответ на реакцию США и НАТО по предложениям о "гарантиях безопасности". Об этом на пресс-конференции 15 февраля сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, текстовую версию опубликовала пресс-служба МИД РФ.

"Сейчас должны быть соблюдены протокольно-технические вещи. Скоро будет опубликовано. Нам стесняться нечего", – сказал он.

На пресс-конференции в Брюсселе 15 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс пока не получил ответа от России.

"Нет, ответа от России мы пока не получили. Будем рады ответу. Мы направили им в январе свои предложения, вполне содержательные предложения, параллельно США и НАТО, где мы наметили широкий круг вопросов-тем, по которым мы готовы сесть и искать точки соприкосновения: по контролю над вооружениями, по ракетам, по транспарентности в военной деятельности и по многим другим направлениям. Мы готовы. Мы давно были готовы и по-прежнему готовы добросовестно вести диалог с Россией для поиска политического решения", – заявил он.

Контекст:

7 декабря 2021 года Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

10-го, 12-го и 13 января состоялись переговоры России, США, НАТО и ОБСЕ по этим требованиям. По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ответ США России по "гарантиям безопасности" в части Украины не вызывает возражений.

Американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, НАТО, Сергей Лавров, МИД России, российская агрессия
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