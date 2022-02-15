"Нам стесняться нечего". Лавров заявил, что РФ вскоре опубликует свой ответ США и НАТО по "гарантиям безопасности"

"Сейчас должны быть соблюдены протокольно-технические вещи. Скоро будет опубликовано. Нам стесняться нечего", – сказал он.

На пресс-конференции в Брюсселе 15 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс пока не получил ответа от России.

"Нет, ответа от России мы пока не получили. Будем рады ответу. Мы направили им в январе свои предложения, вполне содержательные предложения, параллельно США и НАТО, где мы наметили широкий круг вопросов-тем, по которым мы готовы сесть и искать точки соприкосновения: по контролю над вооружениями, по ракетам, по транспарентности в военной деятельности и по многим другим направлениям. Мы готовы. Мы давно были готовы и по-прежнему готовы добросовестно вести диалог с Россией для поиска политического решения", – заявил он.