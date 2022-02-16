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Каспаров: Надолго ли Путин? За пределами Кремля для Путина жизни нет

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Каспаров: Диктаторы, которые столько правят, не выживают, потеряв власть
Каспаров: Диктаторы, которые столько правят, не выживают, потеряв власть
Фото: ЕРА

Российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин хочет оставаться при власти вечно.

"Путин надолго, на ваш взгляд?" – спросил Гордон. 

"Для Путина он навсегда. Я не могу сказать, сколько времени Путин будет у власти, ровно потому, что мне не известно, сколько ему осталось жить. Я готов утверждать, что за пределами Кремля, за пределами власти для Путина жизни нет. Он прекрасно понимает, что диктаторы, которые столько правят, не выживают, потеряв власть. Это закон. Он, может, не читал книжек исторических, в отличие от меня, но я думаю, он хорошо чувствует это. И поэтому все его действия сегодня четко указывают на то, что он планирует для себя оставаться навсегда", – сказал Каспаров. 

Политик обратил внимание, что Путин иногда принимает решения, которые касаются далекого будущего. Например, в феврале он подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого в 2028 году.

"Он четко видит себя у власти – никаких других вариантов быть не может. То есть все надежды, что он куда-то сам уйдет, просто беспочвенны. Другое дело, что жизнь диктатора обрывается не только по чисто биологическим причинам. Часто этому оказывают содействие и соратники, когда начинают чувствовать, что диктатор становится для них обузой", – сказал Каспаров.

Он считает, что задача демократического мира – продемонстрировать окружению Путина (и бизнесменам, и силовикам), что "вообще-то жизнь при нем медом не будет".

"Вот как только начнутся серьезные проблемы: с капиталами, с семьями и вообще со всем комфортабельным образом жизни, то хочется посмотреть, как они будут вести себя дальше", – сказал Каспаров. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. Сейчас ему 69 лет. 

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Кремль, Гарри Каспаров, власть, диктатор
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