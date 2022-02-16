Каспаров: Надолго ли Путин? За пределами Кремля для Путина жизни нет

"Путин надолго, на ваш взгляд?" – спросил Гордон.

"Для Путина он навсегда. Я не могу сказать, сколько времени Путин будет у власти, ровно потому, что мне не известно, сколько ему осталось жить. Я готов утверждать, что за пределами Кремля, за пределами власти для Путина жизни нет. Он прекрасно понимает, что диктаторы, которые столько правят, не выживают, потеряв власть. Это закон. Он, может, не читал книжек исторических, в отличие от меня, но я думаю, он хорошо чувствует это. И поэтому все его действия сегодня четко указывают на то, что он планирует для себя оставаться навсегда", – сказал Каспаров.

Политик обратил внимание, что Путин иногда принимает решения, которые касаются далекого будущего. Например, в феврале он подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого в 2028 году.

"Он четко видит себя у власти – никаких других вариантов быть не может. То есть все надежды, что он куда-то сам уйдет, просто беспочвенны. Другое дело, что жизнь диктатора обрывается не только по чисто биологическим причинам. Часто этому оказывают содействие и соратники, когда начинают чувствовать, что диктатор становится для них обузой", – сказал Каспаров.

Он считает, что задача демократического мира – продемонстрировать окружению Путина (и бизнесменам, и силовикам), что "вообще-то жизнь при нем медом не будет".

"Вот как только начнутся серьезные проблемы: с капиталами, с семьями и вообще со всем комфортабельным образом жизни, то хочется посмотреть, как они будут вести себя дальше", – сказал Каспаров.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube