Эрдоган хочет организовать встречу с Зеленским и Путиным в Турции

Эрдоган: Если Путин поддержит предложение, то встреча может состояться в Стамбуле или Анкаре Фото: EPA

Турецкий президент высказался за скорейшее снижение уровня напряженности в Черноморском регионе.

Эрдоган напомнил, что президент Украины поддерживает идею трехсторонней встречи с ним и Путиным.

"Если Путин поддержит предложение, то встреча может состояться в Стамбуле или Анкаре", – сказал турецкий лидер.

Он заявил, что кризис между Россией и Украиной должен быть решен мирными и дипломатическими путями и Турция готова внести посильный вклад в этом направлении.

"Мы тесно сотрудничаем и поддерживаем диалог как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. Считаю эти контакты важной возможностью для снижения напряженности. Война не принесет пользы региону", – заявил Эрдоган.