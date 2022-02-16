"Пытается сделать с Луганском и Донецком то, что сделал с Абхазией и Осетией". Эксперт о возможном признании "независимости" "ЛДНР"

Об этом 16 февраля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, посвященной возможному вторжению России в Украину, заявил Кристоф Гойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН в 2017–2021 годах, дипломатический советник федерального канцлера Германии в 2005–2017 годах, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Госдума РФ 15 февраля приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", его направят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.

"Вы знаете, говорят о том, что парламент свободен, он должен делать все, что он хочет. Но когда мы это слышим, можно просто посмеяться. Может, это один из вариантов, с которым он пытается поиграть. Он пытается сделать с Луганском и Донецком то, что сделал с Абхазией и Осетией. Я думаю, что это одна из его возможностей", – сказал Гойсген.

Он добавил, что это не отвечает Минским договоренностям.

"Что говорит Путин? Он говорит, что Киев ничего не сделал по "Минску". Но это его нарратив. Надо начинать с самого начала. Я был в Минске, когда мы говорили о прекращении огня. Россия продолжала огонь еще три дня в Дебальцево. И они не оттащили свое тяжелое вооружение. Они не разрешали специальной мониторинговой миссии ОБСЕ делать свою работу. Это все входит в Минские договоренности. Они всему этому мешали", – уточнил эксперт.