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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пытается сделать с Луганском и Донецком то, что сделал с Абхазией и Осетией". Эксперт о возможном признании "независимости" "ЛДНР"

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Госдума приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик"
Госдума приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик"
Фото: depositphotos.com

Обращение Госдумы России к президенту Владимиру Путину о признании "независимости" "ЛНР" и "ДНР" является одним из вариантов, который пытается разыграть Кремль.

Об этом 16 февраля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, посвященной возможному вторжению России в Украину, заявил Кристоф Гойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН в 2017–2021 годах, дипломатический советник федерального канцлера Германии в 2005–2017 годах, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Госдума РФ 15 февраля приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", его направят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.

"Вы знаете, говорят о том, что парламент свободен, он должен делать все, что он хочет. Но когда мы это слышим, можно просто посмеяться. Может, это один из вариантов, с которым он пытается поиграть. Он пытается сделать с Луганском и Донецком то, что сделал с Абхазией и Осетией. Я думаю, что это одна из его возможностей", – сказал Гойсген.

Он добавил, что это не отвечает Минским договоренностям.

"Что говорит Путин? Он говорит, что Киев ничего не сделал по "Минску". Но это его нарратив. Надо начинать с самого начала. Я был в Минске, когда мы говорили о прекращении огня. Россия продолжала огонь еще три дня в Дебальцево. И они не оттащили свое тяжелое вооружение. Они не разрешали специальной мониторинговой миссии ОБСЕ делать свою работу. Это все входит в Минские договоренности. Они всему этому мешали", – уточнил эксперт.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента.

После того, как два проекта обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.

Признание Путиным "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка, заявили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".

Обращение Госдумы осудили в ЕвросоюзеНАТО и посольстве США в Киеве.

Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы.

Теги: Верховная Рада, Россия, Донецк, Украина, Луганск, Госдума, Абхазия, Дебальцево, Минские соглашения, ДНР, война в Украине, ЛНР, ЛДНР, Киевский форум по безопасности
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