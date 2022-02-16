Обращение Госдумы к Путину признать "ЛДНР" выглядит как подарок Украине – Арахамия

"Учитывая, что все давили на Украину с требованием выполнять Минские договоренности в российском нарративе. Сейчас это скорее как подарок выглядит, потому что мы можем показать, что они ничего не хотят выполнять, а просто нашли какую-то фейковую причину для этого. Это решение будем использовать в качестве давления на РФ. У этого решения нет юридической силы, это просто призыв к Путину, потому что это исключительно полномочия президента РФ признавать страны другие и их самостоятельность. Но нам нужно и мы уже начали давить на Россию. Международным партнерам доказываем, что РФ пытается единолично выйти из Минских договоренностей. Уже многие мировые лидеры начали использовать наш нарратив", – заявил парламентарий.
Он сказал, что Украина пытается обновить существующие соглашения, чтобы их выполнение было возможным с точки зрения национальных интересов страны.
"Мы хотим обновить "Минск", фактически мы потратили почти год на попытку перейти в новую генерацию – Минские договоренности – 3", – пояснил Арахамия.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", теперь его направят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".
Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента.
После того, как два проекта обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.
Признание Путиным "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка, заявили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.
Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".
Обращение Госдумы осудили в Евросоюзе, НАТО и посольстве США в Киеве. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Путина не выполнять просьбу парламента, а канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что это будет "политической катастрофой" и нарушением Минских соглашений.