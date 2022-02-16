ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обращение Госдумы к Путину признать "ЛДНР" выглядит как подарок Украине – Арахамия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арахамия: У этого решения нет юридической силы, это просто призыв к Путину. Но мы уже начали давить на Россию
Арахамия: У этого решения нет юридической силы, это просто призыв к Путину. Но мы уже начали давить на Россию
Фото: sluga-narodu.com

Украина будет использовать обращения Госдумы России к президенту РФ Владмиру Путину о признании незаконных вооруженных формирований как инструмент давления на Москву. Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в комментарии Общественному 16 февраля.

"Учитывая, что все давили на Украину с требованием выполнять Минские договоренности в российском нарративе. Сейчас это скорее как подарок выглядит, потому что мы можем показать, что они ничего не хотят выполнять, а просто нашли какую-то фейковую причину для этого. Это решение будем использовать в качестве давления на РФ. У этого решения нет юридической силы, это просто призыв к Путину, потому что это исключительно полномочия президента РФ признавать страны другие и их самостоятельность. Но нам нужно и мы уже начали давить на Россию. Международным партнерам доказываем, что РФ пытается единолично выйти из Минских договоренностей. Уже многие мировые лидеры начали использовать наш нарратив", – заявил парламентарий.

Он сказал, что Украина пытается обновить существующие соглашения, чтобы их выполнение было возможным с точки зрения национальных интересов страны.

"Мы хотим обновить "Минск", фактически мы потратили почти год на попытку перейти в новую генерацию – Минские договоренности – 3", – пояснил Арахамия. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", теперь его направят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента.

После того, как два проекта обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.

Признание Путиным "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка, заявили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".

Обращение Госдумы осудили в ЕвросоюзеНАТО и посольстве США в КиевеПрезидент Франции Эммануэль Макрон призвал Путина не выполнять просьбу парламента, а канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что это будет "политической катастрофой" и нарушением Минских соглашений.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Госдума, Минские соглашения, ЛДНР, Давид Арахамия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов
  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов
Общественное прекратило участие Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании
Общественное прекратило участие Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании
Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"
Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"
В Индии скончался автор кинохита Jimmy Jimmy Jimmy Aaja Баппи Лахири
В Индии скончался автор кинохита Jimmy Jimmy Jimmy Aaja Баппи Лахири
"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием
"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием
"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ
"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ
Беременная Рианна рассказала о новом альбоме. Предыдущий она выпустила в 2016 году
Беременная Рианна рассказала о новом альбоме. Предыдущий она выпустила в 2016 году
"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери
"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото
  "Видимся через день. У нас кризис в отношениях". Певица Карпа рассказала о проблемах в браке с Тереховым
  "Видимся через день. У нас кризис в отношениях". Певица Карпа рассказала о проблемах в браке с Тереховым
"Мы с тобой одной крови". Тимошенко в День единства позировала дома с украинским флагом в обнимку с мужем
"Мы с тобой одной крови". Тимошенко в День единства позировала дома с украинским флагом в обнимку с мужем
"Информация в базе хранится пять лет". Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш передала Общественному новую справку от ГПСУ
"Информация в базе хранится пять лет". Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш передала Общественному новую справку от ГПСУ
"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике
"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике
  Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала о своем новом бойфренде, с которым провела отпуск на Мальдивах
  Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала о своем новом бойфренде, с которым провела отпуск на Мальдивах
"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес
"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (62329)
2
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (61066)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (45918)
4
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (30185)
5
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (24395)
6
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом (24250)
7
"Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину (24224)
8
"Очень приятная пара". Седокова показала, как муж ласкает ее в зоне декольте (22789)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS