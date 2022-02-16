Обращение Госдумы к Путину признать "ЛДНР" выглядит как подарок Украине – Арахамия

Арахамия: У этого решения нет юридической силы, это просто призыв к Путину. Но мы уже начали давить на Россию Фото: sluga-narodu.com

"Учитывая, что все давили на Украину с требованием выполнять Минские договоренности в российском нарративе. Сейчас это скорее как подарок выглядит, потому что мы можем показать, что они ничего не хотят выполнять, а просто нашли какую-то фейковую причину для этого. Это решение будем использовать в качестве давления на РФ. У этого решения нет юридической силы, это просто призыв к Путину, потому что это исключительно полномочия президента РФ признавать страны другие и их самостоятельность. Но нам нужно и мы уже начали давить на Россию. Международным партнерам доказываем, что РФ пытается единолично выйти из Минских договоренностей. Уже многие мировые лидеры начали использовать наш нарратив", – заявил парламентарий.

Он сказал, что Украина пытается обновить существующие соглашения, чтобы их выполнение было возможным с точки зрения национальных интересов страны.

"Мы хотим обновить "Минск", фактически мы потратили почти год на попытку перейти в новую генерацию – Минские договоренности – 3", – пояснил Арахамия.