ЕС осуждает обращение Госдумы РФ к Путину о признании "ЛДНР" – Боррель

"ЕС решительно осуждает решение Государственной думы России обратиться к президенту Путину с призывом признать не подконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований. Это признание было бы явным нарушением Минских соглашений", – написал дипломат.
Он подчеркнул, что поддержка и приверженность ЕС независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ "остается непоколебимой".
"Мы призываем Россию выполнять свои обязательства и добросовестно участвовать в нормандском формате и трехсторонней контактной группе", – написал Боррель.
EU support & commitment to Ukraine’s independence, sovereignty & territorial integrity within its internationally recognised borders remains unwavering.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 15, 2022
We urge Russia to uphold its commitments and to engage in good faith within the Normandy format & the Trilateral Contact Group
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", теперь его направят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".
Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента.
После того, как два проекта обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности.
Признание Путиным "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка, заявили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.
Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признание Россией "ЛДНР" будет означать нарушение международного права и Минских соглашений. Он подчеркнул, что Донецк и Луганск – это часть Украины в ее международно признанных границах.