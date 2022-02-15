ЕС осуждает обращение Госдумы РФ к Путину о признании "ЛДНР" – Боррель

Боррель: Призываем Россию выполнять свои обязательства и добросовестно участвовать в нормандском формате и трехсторонней контактной группе Фото: EPA

"ЕС решительно осуждает решение Государственной думы России обратиться к президенту Путину с призывом признать не подконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований. Это признание было бы явным нарушением Минских соглашений", – написал дипломат.

Он подчеркнул, что поддержка и приверженность ЕС независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ "остается непоколебимой".

"Мы призываем Россию выполнять свои обязательства и добросовестно участвовать в нормандском формате и трехсторонней контактной группе", – написал Боррель.

EU support & commitment to Ukraine’s independence, sovereignty & territorial integrity within its internationally recognised borders remains unwavering.



We urge Russia to uphold its commitments and to engage in good faith within the Normandy format & the Trilateral Contact Group — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 15, 2022