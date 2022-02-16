В Кремле заявили, что признание "ЛДНР" не коррелируется с Минскими соглашениями

Песков отметил, что "признание ["ЛДНР"] не коррелируется с Минскими соглашениями".

На вопрос, подтверждают ли в Кремле приверженность Минским договоренностям, а признания "ЛДНР", соответственно, пока не будет, Песков ответил: "Президент [РФ Владимир Путин] сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер".

Пресс-секретарь также заявил, что Путин "принял к сведению" обращение Госдумы, пишет ТАСС.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", его направили на рассмотрение Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".

Во время голосования за проект обращения к Путину с предложением признать "независимость" районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных боевиками "ЛДНР", минимум двое депутатов, якобы поддержавших документ, в это время не находились в зале.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента.

После того, как два проекта обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.

Признание Путиным "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка, заявили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Обращение Госдумы осудили в Евросоюзе, НАТО и посольстве США в Киеве.

Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.