Голосование в Госдуме РФ по "ЛДНР" было сфальсифицировано: как минимум двое депутатов "поддержали" документ из больницы

В частности, в Госдуме отсутствовали члены фракции КПРФ Геннадий Зюганов и Сергей Обухов.

Зюганов уже несколько дней находится в больнице с симптомами ОРВИ, днем 15 февраля он говорил российским СМИ, что до сих пор лечится. Обухов в комментарии Telegram-каналу "Можем объяснить" заявил, что "лежит дома с COVID".

"Это редкий случай, когда была поддержана инициатива КПРФ, а не альтернативный проект "Единой России". Возможно, поэтому однопартийцы (или аппаратчики) Зюганова немного перестарались, нажимая на все доступные им кнопки", – иронизируют авторы паблика.

Ч. 2 ст. 85 регламента Госдумы РФ предусматривает, что депутаты должны голосовать лично. "Соблюдение требования о необходимости личного голосования депутата [...] является обязательным", – сказано в документе.