Голосование в Госдуме РФ по "ЛДНР" было сфальсифицировано: как минимум двое депутатов "поддержали" документ из больницы

В частности, в Госдуме отсутствовали члены фракции КПРФ Геннадий Зюганов и Сергей Обухов.
Зюганов уже несколько дней находится в больнице с симптомами ОРВИ, днем 15 февраля он говорил российским СМИ, что до сих пор лечится. Обухов в комментарии Telegram-каналу "Можем объяснить" заявил, что "лежит дома с COVID".
"Это редкий случай, когда была поддержана инициатива КПРФ, а не альтернативный проект "Единой России". Возможно, поэтому однопартийцы (или аппаратчики) Зюганова немного перестарались, нажимая на все доступные им кнопки", – иронизируют авторы паблика.
Ч. 2 ст. 85 регламента Госдумы РФ предусматривает, что депутаты должны голосовать лично. "Соблюдение требования о необходимости личного голосования депутата [...] является обязательным", – сказано в документе.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
15 февраля 2022 года Госдума приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", теперь его направят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".
Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".
Украинские власти заявили, что признание оккупационных структур ОРДЛО будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка. В МИД Украины подчеркнули, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.