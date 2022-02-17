В детсаду в Станице Луганской во время обстрела находились 20 детей. Боевики пытаются обвинить Украину в провокации, в ВСУ ответили

"Около 9.00 сегодня, 17 февраля, незаконные вооруженные формирования совершили невероятный по своей жестокости и цинизму поступок. Оккупанты обстреляли из тяжелого вооружения Станично-Луганское дошкольное учебное заведение, расположенное в пределах ответственности ОТГ "Север". В результате атаки оккупантов пострадали трое работников детского сада – две женщины и мужчина получили контузии. Воспитанники садика, к счастью, остались невредимыми. Во время провокации со стороны незаконных вооруженных формирований в заведении находились 20 детей и 18 работников, которых эвакуировали", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, в результате обстрела половина населенного пункта осталась без электроснабжения.

"Однако на этом провокации врага не завершились. СМИ ОРЛО, в частности, Telegram-каналы так называемых сводок ополчения, распространили фото и видео из разрушенного оккупантами детсада, подкрепив их псевдообвинениями в отношении Вооруженных сил Украины. В очередной раз обращаем ваше внимание: не доверяйте информации из непроверенных источников и помните, что ВСУ всегда соблюдают все законодательные и моральные устои на фронте", – подчеркнули в Вооруженных силах Украины.

Станицу Луганскую боевики обстреливают третий день подряд.