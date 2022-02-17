В детсаду в Станице Луганской во время обстрела находились 20 детей. Боевики пытаются обвинить Украину в провокации, в ВСУ ответили

"Около 9.00 сегодня, 17 февраля, незаконные вооруженные формирования совершили невероятный по своей жестокости и цинизму поступок. Оккупанты обстреляли из тяжелого вооружения Станично-Луганское дошкольное учебное заведение, расположенное в пределах ответственности ОТГ "Север". В результате атаки оккупантов пострадали трое работников детского сада – две женщины и мужчина получили контузии. Воспитанники садика, к счастью, остались невредимыми. Во время провокации со стороны незаконных вооруженных формирований в заведении находились 20 детей и 18 работников, которых эвакуировали", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, в результате обстрела половина населенного пункта осталась без электроснабжения.
"Однако на этом провокации врага не завершились. СМИ ОРЛО, в частности, Telegram-каналы так называемых сводок ополчения, распространили фото и видео из разрушенного оккупантами детсада, подкрепив их псевдообвинениями в отношении Вооруженных сил Украины. В очередной раз обращаем ваше внимание: не доверяйте информации из непроверенных источников и помните, что ВСУ всегда соблюдают все законодательные и моральные устои на фронте", – подчеркнули в Вооруженных силах Украины.
Станицу Луганскую боевики обстреливают третий день подряд.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.
22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.
3 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.