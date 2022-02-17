Боевики обстреляли 29 населенных пунктов, зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня – штаб ООС

К этому времени штаб зафиксировал 47 нарушений режима прекращения огня, причем в 38 случаях боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В перечне вооружений, снаряды из которых сегодня попадали по украинским селам и городам, – артиллерия калибра от 82 мм до 152 мм.

Число населенных пунктов, которые попали под обстрелы, выросло до 29, среди них: Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Старый Айдар, Марьинка, Пивденное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Авдеевка, Шумы, Травневое, Невельское, Донецкий, Новозвановка, Станица Луганская, Пески, Гольмовский, Хрящевка, Сизое, Врубовка.

В результате обстрелов один украинский военный был ранен, еще один – получил боевое травмирование. Также были ранены двое гражданских, а трое сотрудников детского сада в Станице Луганской получили контузии.

"Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", – говорится в сообщении.

По состоянию на 11.00 сообщалось о 29 нарушениях боевиками режима тишины, к 14.00 – о 34 нарушениях.

17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики массово обстреливают населенные пункты, которые находятся под контролем Украины, причем пытаются обвинить в этом украинскую сторону, распространяя фейки.

По Станице Луганской оккупанты выпустили 32 снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм. Было повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Кроме того, была повреждена коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электроснабжения.

В этот же день оккупанты обстреляли Врубовку, один из снарядов попал во двор лицея, где находилось 30 учеников. В результате атаки боевиков был перебит газопровод. Также один из снарядов повредил частный дом. Журналист "Радіо Свобода" Левко Стек рассказал, что в нем живет пенсионерка, во время обстрела ее не было дома. Обстрелов во Врубовке, отметил журналист, не было четыре года.

В Марьинке снаряд упал возле школы. Также было повреждено здание детского центра творчества. Дети не пострадали, но множественные осколочные ранения получила женщина, которая находилась на автобусной остановке. По словам врачей, она проведет в больнице не менее трех недель, рассказал правозащитник Константин Реуцкий.