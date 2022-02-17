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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Великобритании: Мы продолжим разоблачать операции РФ "под чужим флагом" и их попытки подорвать стабильность Украины

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Трасс прибыла в Киев 17 февраля
Трасс прибыла в Киев 17 февраля
Фото: EPA

Страны Запада продолжат разоблачать операции России "под чужим флагом", а также ее попытки подорвать стабильность в Украине.

Об этом 17 февраля в Киеве на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Мы предупреждали о вероятности операций "под чужим флагом", и это то, что мы видим сейчас. Мы четко заявляем, что агрессором в этой ситуации является Россия. Мы будем продолжать разоблачать операции "под чужим флагом", их кибератаки и их попытки подорвать стабильность в Украине, которая является демократической, суверенной страной, которую Россия согласилась уважать в разных договорах, включая Будапештский меморандум 1994 года", – сказала Трасс.

По словам Кулебы, Украина с 2014 года "уже видела все со стороны России: провокации, безосновательные обвинения, искажения реальности, целью которых было возложить ответственность за обострение на Украину, найти оправдание для России и предоставить ей дополнительные поводы для эскалации".

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/362442128785791/

Трасс прибыла в Киев 17 февраля. Это ее первый визит в Украину в должности главы МИД Великобритании.

Трасс заявила, что РФ не замедляет наращивание войск и не отводит их от границ Украины, вероятность вторжения высока. Она подчеркнула, что в случае агрессии против Украины ее союзники введут пакет скоординированных санкций против РФ.

Контекст:

Визит Трасс в Украину проходит на фоне сообщений о возможном вторжении России и эскалации ситуации на Донбассе.

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. 16 февраля минобороны России заявило о частичном отводе войск из Крыма.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Президент США Джо Байден 17 февраля в комментарии CNN заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.

17 февраля резко обострилась ситуация на Донбассе. Боевики массово обстреливают населенные пункты, которые находятся под контролем Украины, причем пытаются обвинить в этом украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детского сада. По Станице Луганской оккупанты выпустили 32 снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм. Было повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Кроме того, была повреждена коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электроснабжения. В результате обстрела трое работников детского сада получили контузии.

По состоянию на 14.00 17 февраля российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 34 раза. Ранены двое украинских военнослужащих и двое гражданских лиц.

Теги: Россия, Киев, Украина, Великобритания, МИД Украины, агрессия, провокации, МИД Великобритании, вторжение, Будапештский меморандум, Дмитрий Кулеба, обстрелы, обвинение, кибератака, Лиз Трасс, брифинг
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