Глава МИД Великобритании: Мы продолжим разоблачать операции РФ "под чужим флагом" и их попытки подорвать стабильность Украины

Об этом 17 февраля в Киеве на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Мы предупреждали о вероятности операций "под чужим флагом", и это то, что мы видим сейчас. Мы четко заявляем, что агрессором в этой ситуации является Россия. Мы будем продолжать разоблачать операции "под чужим флагом", их кибератаки и их попытки подорвать стабильность в Украине, которая является демократической, суверенной страной, которую Россия согласилась уважать в разных договорах, включая Будапештский меморандум 1994 года", – сказала Трасс.

По словам Кулебы, Украина с 2014 года "уже видела все со стороны России: провокации, безосновательные обвинения, искажения реальности, целью которых было возложить ответственность за обострение на Украину, найти оправдание для России и предоставить ей дополнительные поводы для эскалации".

Трасс прибыла в Киев 17 февраля. Это ее первый визит в Украину в должности главы МИД Великобритании.

Трасс заявила, что РФ не замедляет наращивание войск и не отводит их от границ Украины, вероятность вторжения высока. Она подчеркнула, что в случае агрессии против Украины ее союзники введут пакет скоординированных санкций против РФ.