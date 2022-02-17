РФ не замедляет наращивание войск и не отводит их от границ Украины, вероятность вторжения высока – глава МИД Великобритании

Об этом 17 февраля в Киеве на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Россия должна подумать еще раз. Несмотря на их заявления, военное наращивание России не замедляется. Сейчас нет никаких доказательств, что их войска отводятся. Россия должна отступить от края пропасти. Они должны идти по пути дипломатии", – сказала Трасс.

По ее словам, есть высокая вероятность вторжения РФ в Украину, но также и возможность того, что Россия выберет путь дипломатии.

"Есть, конечно, большой риск, что Россия начнет масштабную агрессию. Потому что сейчас на границе находится 100 тыс. российских войск. Но Россия все еще может избрать путь дипломатии, они могут обеспечить деэскалацию, они могут отвести свои войска от границы Украины, и я считаю, что это в интересах европейской безопасности, но также в интересах России", – отметила Трасс.

Она подчеркнула, что в случае агрессии против Украины ее союзники введут пакет скоординированных санкций против РФ.

"На прошлой неделе я передала [главе МИД РФ] Сергею Лаврову в Москве сильный месседж, что Россия должна уважать суверенитет Украины и принять участие в основательных переговорах. Если они не изберут этот путь, я ясно дала понять цену, которую Россия заплатит. Мы готовы с нашими союзниками ввести серьезную цену для России. Будут серьезные экономические последствия в виде беспрецедентного пакета скоординированных санкций", – резюмировала Трасс.

Визит Трасс в Киев планировался 1 февраля, но накануне поездки в Украину глава британского МИД заболела COVID-19. Трасс должна была сопровождать премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

10 февраля Трасс посетила Москву. По итогам переговоров с Лавровым она заявила, что в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, не заработает.

Лавров назвал переговоры с Трасс по Украине "разговором немого с глухим". Британский министр ответила Лаврову, что на переговорах она четко проговорила позицию Великобритании по ситуации вокруг Украины.