ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

РФ не замедляет наращивание войск и не отводит их от границ Украины, вероятность вторжения высока – глава МИД Великобритании

Россия должна отступить от края пропасти, отметила Трасс
Россия должна отступить от края пропасти, отметила Трасс
Фото: EPA

Несмотря на заявления Москвы, наращивание российских войск возле границ Украины не замедляется, как и нет доказательств их отвода в места постоянной дислокации.

Об этом 17 февраля в Киеве на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Россия должна подумать еще раз. Несмотря на их заявления, военное наращивание России не замедляется. Сейчас нет никаких доказательств, что их войска отводятся. Россия должна отступить от края пропасти. Они должны идти по пути дипломатии", – сказала Трасс.

По ее словам, есть высокая вероятность вторжения РФ в Украину, но также и возможность того, что Россия выберет путь дипломатии.

"Есть, конечно, большой риск, что Россия начнет масштабную агрессию. Потому что сейчас на границе находится 100 тыс. российских войск. Но Россия все еще может избрать путь дипломатии, они могут обеспечить деэскалацию, они могут отвести свои войска от границы Украины, и я считаю, что это в интересах европейской безопасности, но также в интересах России", – отметила Трасс.

Она подчеркнула, что в случае агрессии против Украины ее союзники введут пакет скоординированных санкций против РФ.

"На прошлой неделе я передала [главе МИД РФ] Сергею Лаврову в Москве сильный месседж, что Россия должна уважать суверенитет Украины и принять участие в основательных переговорах. Если они не изберут этот путь, я ясно дала понять цену, которую Россия заплатит. Мы готовы с нашими союзниками ввести серьезную цену для России. Будут серьезные экономические последствия в виде беспрецедентного пакета скоординированных санкций", – резюмировала Трасс.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/362442128785791/

Визит Трасс в Киев планировался 1 февраля, но накануне поездки в Украину глава британского МИД заболела COVID-19. Трасс должна была сопровождать премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

10 февраля Трасс посетила Москву. По итогам переговоров с Лавровым она заявила, что в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, не заработает.

Лавров назвал переговоры с Трасс по Украине "разговором немого с глухим". Британский министр ответила Лаврову, что на переговорах она четко проговорила позицию Великобритании по ситуации вокруг Украины.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. 16 февраля минобороны России заявило о частичном отводе войск из Крыма.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

США пока не фиксируют отвода российских войск от границы Украины, отметил 15 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Зеленского, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".

Теги: Россия, Киев, Украина, санкции, агрессия, МИД Великобритании, вторжение, безопасность, суверенитет, визит, Лиз Трасс, брифинг, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности
Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности
  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом
  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом
"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"
"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Аж холод по спине!" Мама Наташи Королевой накричала на нее во время исполнения украинской песни
"Аж холод по спине!" Мама Наташи Королевой накричала на нее во время исполнения украинской песни
Общественное назвало финалиста нацотбора, которому предложат представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
Общественное назвало финалиста нацотбора, которому предложат представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
Мать годовалой дочери Сенцова: Пригласил ли он нас на показ? О чем вы? Он даже не вспомнил об Эмме в ее первый день рождения
Мать годовалой дочери Сенцова: Пригласил ли он нас на показ? О чем вы? Он даже не вспомнил об Эмме в ее первый день рождения
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук перед камерой легла на спину и развела ноги в растяжке
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук перед камерой легла на спину и развела ноги в растяжке
"Четыре глаза всегда лучше, чем два". Каминская в легинсах и топе с декольте показала, как занимается спортом
"Четыре глаза всегда лучше, чем два". Каминская в легинсах и топе с декольте показала, как занимается спортом
"Естественная и красивая", "Удивительное видео". Мадонна поласкала себя перед камерой
"Естественная и красивая", "Удивительное видео". Мадонна поласкала себя перед камерой
"Очень хочется любить страну, но сами видите", "Позор". Реакция шоу-бизнеса на скандал с победительницей нацотбора на "Евровидение 2022" Паш
"Очень хочется любить страну, но сами видите", "Позор". Реакция шоу-бизнеса на скандал с победительницей нацотбора на "Евровидение 2022" Паш
"Лучший рецепт котлет". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить сочные котлеты
"Лучший рецепт котлет". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить сочные котлеты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (247928)
2
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (108912)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (70934)
4
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (40538)
5
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (31715)
6
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной (30167)
7
"Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину (27211)
8
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте (26478)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS