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ПОЛИТИКА

Украина официально объявила о новом формате сотрудничества с Польшей и Великобританией

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Кулеба: Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство
Кулеба: Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 февраля заявил о запуске нового трехстороннего формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, транслировавшейся в Facebook МИД Украины.

"Мы имеем честь сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества... Мы объявляем именно о создании этого трехстороннего украинско-польско-британского формата", – отметил Кулеба.

По его словам, в ближайшее время будут обнародовано совместное заявление глав МИД трех стран. В частности, в нем будет идти речь о том, что "Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ".

"Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что трехсторонний формат также будет предусматривать углубление экономического, торгового и энергетического сотрудничества.

Отдельное внимание Польша, Украина и Великобритания будут уделять поддержке Крымской платформы, сказал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/362442128785791/

Трасс прибыла в Киев 17 февраля. Это ее первый визит в Украину в должности главы МИД Великобритании.

Контекст:

21 января, во время визита в Австралию, Трасс объявила о развитии трехсторонних связей между Украиной, Польшей и Великобританией. 

"Кремль не усвоил уроки истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или своего рода "Великую Россию", разделив территории по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то время как работают над тем, чтобы запугать и дестабилизировать других. Мы знаем, что лежит на этом пути и к каким ужасным потерям и человеческим страданиям это приводит. Именно поэтому мы призываем президента [РФ Владимира] Путина воздержаться и отступить от Украины, пока он не совершил масштабную стратегическую ошибку", – заявила она, видео выступления обнародовал "Голос Америки"

После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.

Для Киева создание такого союза является попыткой "найти друзей в критический момент", отметил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 30 января.

1 февраля создание нового формата трехстороннего сотрудничества подтвердил, выступая в Раде, президент Владимир Зеленский. "Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией, Польшей", – цитирует его "Интерфакс-Украина"

Теги: Россия, Украина, Польша, Великобритания, МИД Украины, МИД Великобритании, Дмитрий Кулеба, пресс-конференция, борьба, суверенитет, Лиз Трасс, запуск, сотрудничество
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