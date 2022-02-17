Украина официально объявила о новом формате сотрудничества с Польшей и Великобританией

Кулеба: Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство Фото: EPA

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, транслировавшейся в Facebook МИД Украины.

"Мы имеем честь сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества... Мы объявляем именно о создании этого трехстороннего украинско-польско-британского формата", – отметил Кулеба.

По его словам, в ближайшее время будут обнародовано совместное заявление глав МИД трех стран. В частности, в нем будет идти речь о том, что "Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ".

"Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что трехсторонний формат также будет предусматривать углубление экономического, торгового и энергетического сотрудничества.

Отдельное внимание Польша, Украина и Великобритания будут уделять поддержке Крымской платформы, сказал Кулеба.

Трасс прибыла в Киев 17 февраля. Это ее первый визит в Украину в должности главы МИД Великобритании.