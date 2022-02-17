Украина официально объявила о новом формате сотрудничества с Польшей и Великобританией

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, транслировавшейся в Facebook МИД Украины.
"Мы имеем честь сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества... Мы объявляем именно о создании этого трехстороннего украинско-польско-британского формата", – отметил Кулеба.
По его словам, в ближайшее время будут обнародовано совместное заявление глав МИД трех стран. В частности, в нем будет идти речь о том, что "Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ".
"Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство", – подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что трехсторонний формат также будет предусматривать углубление экономического, торгового и энергетического сотрудничества.
Отдельное внимание Польша, Украина и Великобритания будут уделять поддержке Крымской платформы, сказал Кулеба.
Трасс прибыла в Киев 17 февраля. Это ее первый визит в Украину в должности главы МИД Великобритании.
21 января, во время визита в Австралию, Трасс объявила о развитии трехсторонних связей между Украиной, Польшей и Великобританией.
"Кремль не усвоил уроки истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или своего рода "Великую Россию", разделив территории по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то время как работают над тем, чтобы запугать и дестабилизировать других. Мы знаем, что лежит на этом пути и к каким ужасным потерям и человеческим страданиям это приводит. Именно поэтому мы призываем президента [РФ Владимира] Путина воздержаться и отступить от Украины, пока он не совершил масштабную стратегическую ошибку", – заявила она, видео выступления обнародовал "Голос Америки".
После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.
Для Киева создание такого союза является попыткой "найти друзей в критический момент", отметил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 30 января.
1 февраля создание нового формата трехстороннего сотрудничества подтвердил, выступая в Раде, президент Владимир Зеленский. "Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией, Польшей", – цитирует его "Интерфакс-Украина".