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Более 60% украинцев за создание Украиной, Великобританией и Польшей военно-политического союза – опрос

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Больше всего сторонников создания такого союза в Киеве, а также на западе и в центре Украины
Больше всего сторонников создания такого союза в Киеве, а также на западе и в центре Украины
Фото: EPA

За создание военно-политического союза между Украиной, Польшей и Великобританией выступают 61% украинцев. Это следует из результатов социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг" 21–23 января 2022 года, данные опубликованы 1 февраля.

Больше всего идею такого союза поддерживают жители западных и центральных регионов и Киева (от 65% до 76%). На юге Украины уровень поддержки составляет 51%, на востоке – 40%. Негативно к данной инициативе относится 21% опрошенных, 12% – безразлично.

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Социологи отмечают, что среди сторонников политических партий откровенными противниками такой идеи являются симпатики партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" (против – 62%), Партии Шария (не поддерживают 67%) и партии Мураева "Наши" (не поддерживают – 68%).

Среди избирателей других партий количество поддерживающих данную идею значительно превосходит число ее противников. Наибольшей поддержкой идея создания военно-политического союза пользуется среди избирателей партий "Европейская солидарность", "Свобода" и "Сила и честь" (уровень поддержки более 80%).

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 21–23 января 2022 года среди граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2,5 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0.

Контекст:

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая 21 января в австралийском Институте Лоуи, говорила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.

После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.

О том, что премьер-министр Великобритании Джонсон и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Украину намерены объявить о новом формате трехстороннего сотрудничества с Украиной, стало известно 31 января.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Джонсон, Моравецкий и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будут в Украине с визитом в один день, он не уточнял дату, но отмечал, что это произойдет "буквально на днях". По информации британских СМИ, Джонсон приедет в Киев 1 февраля.

Теги: Украина, Польша, Великобритания, соцопрос, украинцы, военное сотрудничество, сотрудничество
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