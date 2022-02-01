Более 60% украинцев за создание Украиной, Великобританией и Польшей военно-политического союза – опрос

Больше всего сторонников создания такого союза в Киеве, а также на западе и в центре Украины Фото: EPA

Больше всего идею такого союза поддерживают жители западных и центральных регионов и Киева (от 65% до 76%). На юге Украины уровень поддержки составляет 51%, на востоке – 40%. Негативно к данной инициативе относится 21% опрошенных, 12% – безразлично.

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Социологи отмечают, что среди сторонников политических партий откровенными противниками такой идеи являются симпатики партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" (против – 62%), Партии Шария (не поддерживают 67%) и партии Мураева "Наши" (не поддерживают – 68%).

Среди избирателей других партий количество поддерживающих данную идею значительно превосходит число ее противников. Наибольшей поддержкой идея создания военно-политического союза пользуется среди избирателей партий "Европейская солидарность", "Свобода" и "Сила и честь" (уровень поддержки более 80%).

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 21–23 января 2022 года среди граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2,5 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0.